Мільярдер і власник xAI, Ілон Маск, анонсував створення онлайн-енциклопедії Grokipedia, яка має стати конкурентом Wikipedia. Новий ресурс працюватиме на основі чат-бота Grok від компанії xAI. Його мета — виправити неточності та усунути політичну упередженість, яку Маск вбачає у "Вікіпедії".

Навіщо Маску власна енциклопедія?

Ілон Маск вважає, що статті у Wikipedia часто редагуються з метою маніпуляції інформацією на користь певних груп. Тому він вирішив створити власний ресурс, який базуватиметься на принципах, що здаються йому більш правильними, повідомляє 24 Канал з посиланням на PCMag.

Дивіться також Київстар запускає зв'язок через супутники Starlink і ви можете приєднатися до тестування

Для цього його компанія xAI розробляє інструмент для чат-бота Grok. Цей інструмент автоматично виявлятиме неточності в онлайн-джерелах і переписуватиме їх відповідно до власного уявлення про достовірність.

З часом такі "синтетичні коригування" ляжуть в основу нової онлайн-бази даних, яку мільярдер попередньо назвав Grokipedia.

За задумом Маска, контент Grokipedia буде позбавлений політичних спотворень фактів та "ідеологічного сміття". Засновник xAI стверджує, що Grok вже зараз може аналізувати інформацію з мережі для пошуку серйозних невідповідностей.

На думку Маска, хоча Wikipedia має багато чудового контенту, вона не позбавлена помилок і упередженості, а Grok здатен усе це виправити.

Претензії Маска до Wikipedia не нові. Ще у 2022 році він звернув увагу на те, що сторінку з терміном "рецесія" редагували 180 разів за один тиждень.

Роком пізніше він вступив у суперечку із засновником ресурсу Джиммі Вейлзом щодо нейтральності та прозорості енциклопедії.

Також у мільярдера виникали претензії до опису власної біографії, де він просив не називати його інвестором, а робити акцент на керівних посадах. Попри це, сторінка про Ілона Маска у Wikipedia має статус "добра публікація", який отримує менше ніж 1% статей.

Водночас ідея Маска має недоліки. Сама Wikipedia цього року зіткнулася з опором редакторів, коли спробувала створювати статті за допомогою ШІ, і була змушена припинити експерименти через репутаційні ризики, повідомляло видання 404Media.

Експерти зазначають, що штучний інтелект може сам вносити спотворення та помилки, а також поки що погано дає адекватні відповіді на складні запитання. Надмірне захоплення автоматизованою цензурою може підірвати довіру читачів до такого ресурсу.