Миллиардер и владелец xAI, Илон Маск, анонсировал создание онлайн-энциклопедии Grokipedia, которая должна стать конкурентом Wikipedia. Новый ресурс будет работать на основе чат-бота Grok от компании xAI. Его цель - исправить неточности и устранить политическую предвзятость, которую Маск видит в "Википедии".

Зачем Маску собственная энциклопедия?

Илон Маск считает, что статьи в Wikipedia часто редактируются с целью манипуляции информацией в пользу определенных групп. Поэтому он решил создать собственный ресурс, который будет базироваться на принципах, которые кажутся ему более правильными, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCMag.

Для этого его компания xAI разрабатывает инструмент для чат-бота Grok. Этот инструмент автоматически будет выявлять неточности в онлайн-источниках и переписывать их в соответствии с собственным представлением о достоверности.

Со временем такие "синтетические корректировки" лягут в основу новой онлайн-базы данных, которую миллиардер предварительно назвал Grokipedia.

По замыслу Маска, контент Grokipedia будет лишен политических искажений фактов и "идеологического мусора". Основатель xAI утверждает, что Grok уже сейчас может анализировать информацию из сети для поиска серьезных несоответствий.

По мнению Маска, хотя Wikipedia имеет много замечательного контента, она не лишена ошибок и предвзятости, а Grok способен все это исправить.

Претензии Маска к Wikipedia не новые. Еще в 2022 году он обратил внимание на то, что страницу с термином "рецессия" редактировали 180 раз за одну неделю.

Годом позже он вступил в спор с основателем ресурса Джимми Уэйлсом относительно нейтральности и прозрачности энциклопедии.

Также у миллиардера возникали претензии к описанию собственной биографии, где он просил не называть его инвестором, а делать акцент на руководящих должностях. Несмотря на это, страница об Илоне Маске в Wikipedia имеет статус "хорошая публикация", который получает менее 1% статей.

В то же время идея Маска имеет недостатки. Сама Wikipedia в этом году столкнулась с сопротивлением редакторов, когда попыталась создавать статьи с помощью ИИ, и была вынуждена прекратить эксперименты из-за репутационных рисков, сообщало издание 404Media.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект может сам вносить искажения и ошибки, а также пока плохо дает адекватные ответы на сложные вопросы. Чрезмерное увлечение автоматизированной цензурой может подорвать доверие читателей к такому ресурсу.