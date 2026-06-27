Від наукової фантастики до реальності: як гуманоїдні роботи змінять наше життя за 10 років

Гуманоїдні роботи поступово виходять за межі лабораторій і стають частиною нашої реальності. Схожість на людей викликає у нас інтуїтивну довіру, проте за цим стоять складні технологічні виклики. Попереду – трансформація побуту, промисловості та медицини, яка змінить звичний світ до невпізнання.

Яким буде наше майбутнє з роботами?

Сьогодні гуманоїдні машини вже не є лише елементом футуристичних фільмів. Вони здатні виконувати завдання, які раніше вважали виключно людською прерогативою, і готуються зайняти вагому нішу в індустрії, сервісі та домашньому господарстві. Фахівці Університету Ерлангена-Нюрнберга (FAU) активно працюють над вдосконаленням апаратного та програмного забезпечення для таких систем. 24 Канал дослідив питання нашого майбутнього з роботами, та як його бачать науковці.

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Головна відмінність гуманоїдних роботів від звичайних автоматизованих ліній полягає в їхньому зовнішньому вигляді. Більшість із них пересуваються на двох ногах, хоча це не є обов'язковою умовою – існують моделі на мобільних платформах. Проте саме людська форма викликає у людей сильні емоційні реакції та очікування. Відвідувачі лабораторій часто намагаються заговорити з машиною, оскільки інтуїтивно припускають, що схожий на нас об'єкт має володіти мовленням.

Ця особливість дозволяє залучати до взаємодії недосвідчених користувачів, яким не потрібно попередньо читати інструкції,

– прокоментував науковий співробітник кафедри автоматизації виробництва та виробничих систем FAU доктор Себастьян Райтельсхьофер.

Штучний інтелект як головний двигун змін

Сучасні підходи в галузі штучного інтелекту зробили величезний стрибок назустріч практичному застосуванню робототехніки. Тепер машини здатні розуміти складні запити, сформульовані природною мовою, та аналізувати візуальні сцени. Це відкриває двері до їхнього використання в побутових умовах, де середовище постійно змінюється.

Наприклад, сервісний робот у медичному закладі може прибрати посуд у кімнаті пацієнта, навіть якщо на підлозі лежить дорожня сумка, на стільці розкиданий одяг, а на столі стоять квіти. Старі методи програмування не дозволяли ефективно діяти в таких хаотичних умовах, проте сучасний ШІ успішно розпізнає потрібні предмети та ігнорує перешкоди.

Попри значні успіхи, науковцям ще є над чим працювати. Сьогоднішні алгоритми досягають успіху приблизно у 80,0% випадків. Для домашньої допомоги цього може бути достатньо, проте для промислового виробництва такий показник є неприпустимим. Уявіть завод, де робот неправильно збирає кожну п'яту деталь – це призвело б до катастрофічних збитків.

Виклики міцності та безпеки

Залізо сьогодні потребує не меншої уваги, ніж софт. Одним із найскладніших аспектів залишається зносостійкість приводів. Під час останнього марафону в Пекіні справжнім проривом стало те, що кілька роботів змогли подолати дистанцію напівмарафону, тобто понад 21 кілометр, хоча це виснажило їхні ресурси до межі. В умовах реальної логістики було б неприйнятно, якби ноги робота виходили з ладу після кількох десятків кілометрів пробігу і потребували заміни.

Окрім витривалості, важливим фактором є безпека. Для роботи поза межами закритих заводських цехів роботи повинні стати "чутливішими". Їм потрібні м'які поверхні та кінцівки, щоб не травмувати людей під час прямого контакту.

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Економічні перспективи та майбутнє через 10 років

Впровадження гуманоїдів може стати порятунком для економіки Європи, зокрема Німеччини. Використання досвіду компаній, які десятиліттями постачали деталі для автомобільної галузі, дозволить створити нові робочі місця у сфері виробництва складних мехатронічних систем. Це допоможе зберегти промисловий потенціал завдяки автоматизації та розвантажити персонал, наприклад, у сфері догляду за літніми людьми, переклавши на машини другорядні технічні завдання.

Прогнозувати точний стан технологій через десятиліття складно, проте вчені порівнюють нинішню ситуацію з початком 1980-х років, коли персональні комп'ютери лише починали з'являтися у великих корпораціях і банках. Тоді мало хто міг уявити, що згодом у кожній кімнаті комп'ютерів буде більше, ніж людей.

Сьогодні нам важко уявити, наскільки масштабно та стійко робототехніка увійде в наше майбутнє,

– додав Себастьян Райтельсхьофер.

Поступово гуманоїдні системи стануть такими ж звичними, як смартфони чи ноутбуки, перетворюючись із дорогих лабораторних зразків на надійних помічників у наших домівках та на робочих місцях.