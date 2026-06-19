Високотехнологічне жебрацтво

У китайській провінції Сичуань перехожі стали свідками дивної сцени: гуманоїдний робот стояв на вулиці й просив милостиню. Численні відео, які швидко стають вірусними у соціальних мережах, демонструють, як механічна істота стоїть на колінах, складає руки у благальному жесті та вклоняється людям, що проходять повз, пише Daily Mail.

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Ситуація виглядала б комічною, якби не ретельна підготовка "вистави": робот мав світлодіодну табличку з текстом та гучномовець, через які повідомляв, що у нього закінчилися кошти на підзарядку, та просив допомогти оплатити рахунки за електрику

Для збору коштів організатори цього дійства передбачили всі можливі варіанти. Поруч із роботом поставили тарілку для монет, а для тих, хто звик до безготівкових розрахунків, розмістили QR-код для цифрових платежів.



Unitree G1 просить гроші у перехожих / Фото Jam Press

Фахівці ідентифікували робота як Unitree G1 – гуманоїдну модель вартістю близько 16 000 доларів. Хто саме стоїть за цим незвичним експериментом, поки залишається таємницею. У мережі точаться суперечки: це був розіграш, химерний перформанс сучасного мистецтва чи реальна спроба заробити гроші в такий екзотичний спосіб.

Один із роликів, що поширюють у мережі: дивіться відео

Хтось у захваті, а хтось обурюється

Користувачі соціальних мереж відреагували на подію з гумором та іронією. Багато хто жартує, що тепер роботи почали витісняти людей навіть із такої специфічної сфери, як вуличне жебракування. Інші ж замислилися над тим, наскільки вигідним може бути такий бізнес, адже власник пристрою може просто спостерігати за процесом, перебуваючи вдома.

Це надзвичайно прибутковий метод заробітку, набагато вигідніший за роботу за мінімальну зарплату,

– прокоментував один із користувачів мережі.

Попри жартівливий тон більшості коментарів, частина аудиторії висловила обурення. Деякі люди вважають неприпустимим те, що перехожі віддають гроші дорогій машині замість того, щоб допомогти нужденним громадянам.

Не віддавайте свої гроші чомусь подібному, краще допоможіть людині, яка цього справді потребує,

– заявив інший глядач.

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Стратегія роботизації та прикрі інциденти

Китай активно впроваджує гуманоїдних роботів у повсякденне життя. Через старіння населення та уповільнення економічного зростання влада країни розглядає робототехніку як ключовий елемент промислової стратегії. Механічні помічники дедалі частіше з'являються на промо-заходах магазинів, у ресторанах і навіть на шкільних спортивних змаганнях. Однак активна інтеграція машин у людське середовище не завжди проходить гладко.

Останнім часом у Китаї зафіксували кілька курйозних та навіть небезпечних випадків за участю роботів, які вийшли з-під контролю:

Наприклад, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході країни робот мав продемонструвати бойові мистецтва під час спортивного свята. Проте коли на поле вибігли діти, машина несподівано впала і почала хаотично розмахувати ногами, імітуючи удари кунг-фу. Виконавці, що стояли поруч, були змушені з острахом відступити.

Ще більш тривожний інцидент стався 21 березня в провінції Шеньсі. Під час шоу робот компанії Unitree несподівано відхилився від заданої траєкторії та вдарив маленького хлопчика по обличчю. Машина робила широкі рухи руками під час піруету і зачепила дитину, що стояла в натовпі глядачів.

Ці випадки підкреслюють, що попри значний технологічний прогрес, безпека взаємодії людини та машини залишається відкритим питанням, яке потребує додаткових досліджень та жорсткого контролю.