Про це пише видання Interesting Engineering. Новий торговий об'єкт розташується на набережній району Хунг Хом та працюватиме цілодобово.

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Ініціативу анонсував фінансовий секретар уряду Гонконгу Пол Чан у своєму щотижневому блозі. За його словами, проєкт стане черговим кроком у впровадженні технологій штучного інтелекту та робототехніки в міську інфраструктуру.

Магазин створила китайська компанія Galbot, яка спеціалізується на так званому "втіленому штучному інтелекті" – системах, де алгоритми ШІ працюють у фізичних роботах і можуть взаємодіяти з навколишнім світом. Головним працівником торгової точки стане гуманоїдний робот на прізвисько Xiao Gai.

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За наявною інформацією, робот зможе зустрічати відвідувачів, відповідати на запитання про товари, повідомляти про акції та спеціальні пропозиції, а також видавати покупки. Крім того, система підтримує спілкування кількома мовами та може самостійно ініціювати розмову з клієнтами.

Гонконзький проєкт не є першим експериментом компанії. Раніше вона відкрила автоматизований магазин "Galaxy Space Capsule" у районі Хайдянь у Пекіні.

Galaxy Space Capsule обслуговує робот-гуманоїд / Фото Galbot

За даними розробників, цей об'єкт із початку серпня обслуговує близько 1000 покупців щодня. Такий результат переконав компанію масштабувати концепцію й вивести її за межі столиці Китаю.

У найближчі місяці компанія планує розгорнути близько 100 подібних торгових точок у 10 містах. Гонконгський магазин стане одним із перших кроків цієї масштабної програми.

Чому це важливо для галузі?

Поява гуманоїдів у роздрібній торгівлі є новим етапом розвитку робототехніки. Якщо раніше подібні роботи здебільшого демонстрували свої можливості на виставках або працювали в контрольованих умовах, то тепер їм доведеться взаємодіяти з реальними покупцями у непередбачуваному середовищі.

Для таких систем недостатньо просто розпізнавати голосові команди. Робот повинен орієнтуватися в просторі, розуміти контекст запитань, працювати в шумному середовищі та швидко реагувати на нестандартні ситуації. Саме тому подібні проєкти вважають одним із найскладніших напрямів розвитку сучасного штучного інтелекту.

Водночас Китай активно просуває комерціалізацію гуманоїдних роботів. У країні вже тестують роботів у магазинах, на складах, у логістичних центрах та на виробництві. Нещодавно китайський гігант електронної комерції JD.com навіть оголосив про проведення аукціону гуманоїдних роботів у межах торгового фестивалю 618.

Для Гонконгу запуск такого магазину також має символічне значення. Місто прагне зміцнити репутацію одного з провідних технологічних центрів Азії та активно підтримує впровадження рішень на базі штучного інтелекту в повсякденному житті. Якщо експеримент виявиться успішним, роботизовані магазини можуть стати звичним елементом міської інфраструктури вже протягом найближчих років.