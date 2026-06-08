Об этом пишет издание Interesting Engineering. Новый торговый объект расположится на набережной района Хунг Хом и будет работать круглосуточно.

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Инициативу анонсировал финансовый секретарь правительства Гонконга Пол Чан в своем еженедельном блоге. По его словам, проект станет очередным шагом во внедрении технологий искусственного интеллекта и робототехники в городскую инфраструктуру.

Магазин создала китайская компания Galbot, которая специализируется на так называемом "воплощенном искусственном интеллекте" – системах, где алгоритмы ИИ работают в физических роботах и могут взаимодействовать с окружающим миром. Главным работником торговой точки станет гуманоидный робот по прозвищу Xiao Gai.

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По имеющейся информации, робот сможет встречать посетителей, отвечать на вопросы о товарах, сообщать об акциях и специальных предложениях, а также выдавать покупки. Кроме того, система поддерживает общение на нескольких языках и может самостоятельно инициировать разговор с клиентами.

Гонконгский проект не является первым экспериментом компании. Ранее она открыла автоматизированный магазин "Galaxy Space Capsule" в районе Хайдянь в Пекине.

Galaxy Space Capsule обслуживает робот-гуманоид / Фото Galbot

По данным разработчиков, этот объект с начала августа обслуживает около 1000 покупателей ежедневно. Такой результат убедил компанию масштабировать концепцию и вывести ее за пределы столицы Китая.

В ближайшие месяцы компания планирует развернуть около 100 подобных торговых точек в 10 городах. Гонконгский магазин станет одним из первых шагов этой масштабной программы.

Почему это важно для отрасли?

Появление гуманоидов в розничной торговле является новым этапом развития робототехники. Если раньше подобные роботы в основном демонстрировали свои возможности на выставках или работали в контролируемых условиях, то теперь им придется взаимодействовать с реальными покупателями в непредсказуемой среде.

Для таких систем недостаточно просто распознавать голосовые команды. Робот должен ориентироваться в пространстве, понимать контекст вопросов, работать в шумной среде и быстро реагировать на нестандартные ситуации. Именно поэтому подобные проекты считают одним из самых сложных направлений развития современного искусственного интеллекта.

В то же время Китай активно продвигает коммерциализацию гуманоидных роботов. В стране уже тестируют роботов в магазинах, на складах, в логистических центрах и на производстве. Недавно китайский гигант электронной коммерции JD.com даже объявил о проведении аукциона гуманоидных роботов в рамках торгового фестиваля 618.

Для Гонконга запуск такого магазина также имеет символическое значение. Город стремится укрепить репутацию одного из ведущих технологических центров Азии и активно поддерживает внедрение решений на базе искусственного интеллекта в повседневной жизни. Если эксперимент окажется успешным, роботизированные магазины могут стать привычным элементом городской инфраструктуры уже в течение ближайших лет.