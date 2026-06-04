Новый лидер в сфере воплощенного интеллекта

Мировая индустрия искусственного интеллекта зафиксировала исторический момент: китайская разработка впервые возглавила престижный глобальный рейтинг в сфере робототехники, опередив признанного лидера – американскую компанию NVIDIA. Об этом пишет издание Gizmochina.

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Китайский стартап Spirit AI, базирующийся в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, объявил о триумфе своей модели Spirit v1.6, которая заняла первое место в бенчмарке RoboArena. Этот успех произошел всего через два дня после того, как NVIDIA представила свою передовую модель Cosmos 3, призванную научить роботов думать перед тем, как действовать.

Результаты тестирования оказались довольно плотными, но однозначными. Модель Spirit v1.6 набрала 1 924 балла, оставив позади Cosmos3-Nano-Policy от NVIDIA, которая получила 1 881 балл и теперь заняла второе место. Тройку лидеров замкнул другой проект NVIDIA под названием DreamZero, представленный еще в феврале, с результатом 1 763 балла.

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Это знаменует первый случай, когда китайская модель воплощенного ИИ достигла первого места в бенчмарке,

– прокомментировали представители стартапа Spirit AI.

Что такое RoboArena и почему это важно?

Рейтинг RoboArena считают одним из самых авторитетных в мире, ведь он оценивает не абстрактную логику или умение поддерживать разговор, а способность систем искусственного интеллекта превращать решения в конкретные физические действия.

В отличие от традиционных тестов для чат-ботов, RoboArena проверяет выполнение сложных задач: манипуляции с объектами, автономную навигацию, использование инструментов, восприятие окружения и планирование действий в незнакомых средах.

Бенчмарк разработали специалисты NVIDIA совместно с ведущими академическими учреждениями, среди которых Стэнфордский университет и Университет Калифорнии в Беркли. Его сложность заключается в использовании рандомизированных сред и соревновательных сценариев. Это делает практически невозможной оптимизацию кода специально под тест, требуя от ИИ настоящей адаптивности.

Битва алгоритмов: данные против вычислительной мощности

Успех Spirit AI демонстрирует важную тенденцию: в гонке за физическим интеллектом огромная вычислительная мощность, которой обладает NVIDIA, не всегда является решающим фактором. Эффективный дизайн моделей и качество тренировочных данных играют не менее важную роль. Китайский стартап смог продемонстрировать высокую производительность в сложных задачах с минимальной донастройкой системы.

Сейчас Китай активно наращивает свое присутствие и в других категориях воплощенного ИИ. Такие компании, как AgiBot, Manifold AI и DexForce, уже лидируют в сферах моделирования мира, робототехнического восприятия и генерации данных для машин. Одновременно с технологическими достижениями растут и финансовые вливания в отрасль. Например, Spirit AI недавно привлек 1,5 миллиарда юаней, что составляет примерно 222 миллиона долларов, для дальнейших разработок.

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Конкуренция и партнерство

Несмотря на конкуренцию, рынок остается глобально интегрированным. NVIDIA продолжает сотрудничество с китайскими производителями, в частности с компанией Unitree Robotics, и сингапурскими разработчиками робототехнических рук Sharpa.

Однако победа Spirit v1.6 на RoboArena свидетельствует о том, что эпоха безусловного доминирования американских технологий в этой сфере может закончиться быстрее, чем ожидали аналитики. Теперь основная борьба разворачивается вокруг создания "мозгов" для гуманоидных роботов, беспилотников и промышленной автоматизации, где Китай уверенно завоевывает статус технологической сверхдержавы.