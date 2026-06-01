На выставке Computex 2026 компания NVIDIA представила новую разработку для исследователей робототехники – платформу Isaac Gr00t. Ее цель – ускорить создание и тестирование гуманоидных роботов, используя открытые модели искусственного интеллекта и стандартизированную аппаратную среду. Об этом пишет Engadget.

Что такое NVIDIA Isaac Gr00t и зачем эта платформа?

Платформа сочетает готовую референсную конструкцию робота и набор программных инструментов Gr00t, которые позволяют разработчикам экспериментировать с движением, восприятием и поведением роботов в реальных условиях.

Основой системы является гуманоидный корпус робота Unitree Robotics модели H2 Plus. Это машина ростом около 6 футов (примерно 183 сантиметра) и весом около 68 килограммов. Робот имеет 31 степень свободы в теле, что позволяет ему выполнять сложные движения, подобные человеческим. Также система поддерживает более дешевую платформу Unitree G1, ориентированную на более широкий круг исследователей.

Особое внимание уделено "рукам" робота – это пятипалые тактильные манипуляторы с 22 степенями свободы, разработанные компанией Sharpa Wave. Они позволяют роботам взаимодействовать с объектами почти так же точно, как это делает человек.

Вычислительная мощность и сенсоры

Платформа работает на базе вычислительного модуля NVIDIA Jetson AGX Thor T5000, который оснащен графическим процессором архитектуры Blackwell.

Система включает в себя:

до 128 гигабайт унифицированной памяти

широкий диапазон энергопотребления (40 – 130 ватт)

набор камер для многомерного восприятия среды

сенсоры в запястьях и инерционные датчики

систему контроля движения с высокой точностью

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью около 1 киловатт-часа, что позволяет роботам работать примерно до трех часов без подзарядки.

Для чего создана эта платформа?

NVIDIA позиционирует Isaac Gr00t как открытую экосистему для исследователей и университетов. Среди участников программы – Stanford Robotics Center, ETH Zurich, UC San Diego и другие научные учреждения. Главная идея заключается в том, чтобы ускорить развитие гуманоидной робототехники через общие стандарты, открытый код и тестирование на реальных платформах.

Как отмечают в Stanford Robotics Center, робототехника развивается быстрее тогда, когда исследователи могут работать на совместных открытых системах и обмениваться наработками.

Почему это важно для будущего роботов?

Isaac Gr00t может стать шагом к появлению более универсальных гуманоидных роботов, которые способны выполнять сложные задачи в реальном мире – от исследований до промышленных и сервисных функций.

Сочетание мощного AI, тактильных манипуляторов и открытой экосистемы создает основу для быстрого развития роботов, которые все больше напоминают человеческое физическое поведение.