Высокотехнологичное попрошайничество

В китайской провинции Сычуань прохожие стали свидетелями странной сцены: гуманоидный робот стоял на улице и просил милостыню. Многочисленные видео, которые быстро становятся вирусными в социальных сетях, демонстрируют, как механическое существо стоит на коленях, складывает руки в умоляющем жесте и кланяется проходящим мимо людям, пишет Daily Mail.

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Ситуация выглядела бы комично, если бы не тщательная подготовка "спектакля": у робота была светодиодная табличка с текстом и громкоговоритель, через которые он сообщал, что у него закончились средства на подзарядку, и просил помочь оплатить счета за электричество

Для сбора средств организаторы этого мероприятия предусмотрели все возможные варианты. Рядом с роботом поставили тарелку для монет, а для тех, кто привык к безналичным расчетам, разместили QR-код для цифровых платежей.



Unitree G1 просит деньги у прохожих / Фото Jam Press

Специалисты идентифицировали робота как Unitree G1 – гуманоидную модель стоимостью около 16 000 долларов. Кто именно стоит за этим необычным экспериментом, пока остаётся тайной. В сети идут споры: это была розыгрыш, причудливый перформанс современного искусства или реальная попытка заработать деньги таким экзотическим способом.

Один из роликов, которые распространяются в сети: смотрите видео

Кто-то в восторге, а кто-то возмущается

Пользователи социальных сетей отреагировали на событие с юмором и иронией. Многие шутят, что теперь роботы начали вытеснять людей даже из такой специфической сферы, как уличная попрошайничество. Другие же задумались над тем, насколько выгодным может быть такой бизнес, ведь владелец устройства может просто наблюдать за процессом, находясь дома.

Это чрезвычайно прибыльный способ заработка, гораздо выгоднее работы за минимальную зарплату,

– прокомментировал один из пользователей сети.

Несмотря на шутливый тон большинства комментариев, часть аудитории выразила возмущение. Некоторые люди считают недопустимым то, что прохожие отдают деньги дорогой машине вместо того, чтобы помочь нуждающимся гражданам.

Не отдавайте свои деньги на что-то подобное, лучше помогите человеку, который в этом действительно нуждается,

– заявил другой зритель.

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Стратегия роботизации и досадные инциденты

Китай активно внедряет гуманоидных роботов в повседневную жизнь. В связи со старением населения и замедлением экономического роста власти страны рассматривают робототехнику как ключевой элемент промышленной стратегии. Механические помощники всё чаще появляются на промо-мероприятиях магазинов, в ресторанах и даже на школьных спортивных соревнованиях. Однако активная интеграция машин в человеческую среду не всегда проходит гладко.

В последнее время в Китае зафиксировали несколько курьезных и даже опасных случаев с участием роботов, вышедших из-под контроля:

Например, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны робот должен был продемонстрировать боевые искусства во время спортивного праздника. Однако когда на поле выбежали дети, машина неожиданно упала и начала хаотично размахивать ногами, имитируя удары кунг-фу. Стоявшие рядом артисты были вынуждены с опаской отступить.

Еще более тревожный инцидент произошел 21 марта в провинции Шэньси. Во время шоу робот компании Unitree неожиданно отклонился от заданной траектории и ударил маленького мальчика по лицу. Машина совершала широкие движения руками во время пируэта и задела ребенка, стоявшего в толпе зрителей.

Эти случаи подчеркивают, что, несмотря на значительный технологический прогресс, безопасность взаимодействия человека и машины остается открытым вопросом, требующим дополнительных исследований и жесткого контроля.