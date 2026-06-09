Гуманоїдний робот підкорив вулкан висотою понад 6 кілометрів, але є важливий нюанс

Гуманоїдний робот уперше взяв участь у сходженні на одну з найвищих вершин Південної Америки. Попри успішне досягнення вершини, експедиція показала не лише можливості сучасної робототехніки, а й її нинішні обмеження.

Гуманоїдний робот на ім'я Pemba успішно дістався вершини вулкана Чімборасо в Еквадорі, висота якого становить 6200 метрів над рівнем моря. Проєкт став одним із найамбітніших польових випробувань людиноподібних роботів за межами лабораторій. Про це пише Digital trends.

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Наскільки самостійно робот підкорив вулкан?

За основу для Pemba взяли робота Unitree G1, який зазнав низки модифікацій перед експедицією. Підйом до вершини тривав близько 16 годин і проходив у складних високогірних умовах.

Втім, досягнення має важливе уточнення. Робот не здійснив сходження повністю самостійно.

На ділянках із нахилом до 30 градусів машина пересувалася власними силами. Але коли маршрут ставав крутішим або вимагав складного технічного проходження, учасники експедиції переносили робота вручну. Тому правильніше говорити не про повністю автономне підкорення вершини, а про спільне сходження людини та машини.

Чому Чімборасо стало серйозним випробуванням?

Навіть із людською допомогою експедиція стала непростим тестом для роботизованої системи.

Під час сходження Pemba зіткнувся з низкою факторів, які рідко зустрічаються в контрольованих лабораторних умовах:

низькими температурами;

снігом і льодом;

кам'янистим рельєфом;

розрідженим повітрям на великій висоті;

підвищеним навантаженням на акумулятори;

складними умовами зв'язку.

Саме тому розробники розглядають експедицію не як демонстраційний трюк, а як практичне випробування робототехніки в реальному середовищі.

На відміну від виставкових презентацій або лабораторних тестів, тут неможливо повністю контролювати умови чи приховати слабкі сторони технології.

Для чого взагалі відправляти робота на вулкан?

Головна мета проєкту полягає не в альпінізмі як такому. Розробники хочуть перевірити, чи можуть гуманоїдні роботи виконувати завдання в місцях, де робота людей пов'язана з підвищеним ризиком або великими витратами.

Pemba обладнаний камерами, датчиками навколишнього середовища, супутниковими засобами зв'язку та системами штучного інтелекту.

У перспективі подібні машини можуть використовуватися для:

моніторингу важкодоступних природних територій;

збору наукових даних;

контролю заповідників;

інспекції небезпечних районів;

роботи в зонах стихійних лих;

пошуково-рятувальних операцій.

Розробники зазначають, що один мобільний робот здатен виконувати завдання, для яких інакше довелося б встановлювати тисячі стаціонарних камер або регулярно відправляти людей у складні та небезпечні експедиції.

Наступною метою може стати Еверест

Після успішного тесту на Чімборасо команда вже планує значно амбітніший проєкт – випробування робота на Евересті. Ініціативу просувають компанія Geologic Dome та непальська експедиційна організація Fourteen Peaks Expedition.

Попередній план передбачає використання гуманоїдного робота на маршруті між базовим табором Евересту та табором Camp IV.

Під час експедиції дослідники хочуть зібрати дані про:

роботу акумуляторів у надзвичайно холодних умовах;

навантаження на механічні вузли;

ефективність пересування на складному рельєфі;

стійкість електроніки до високогірного середовища.

Найбільшою проблемою стали не гори, а закони Втім, реалізація проєкту наразі впирається не в технічні труднощі, а в юридичні питання.

За інформацією організаторів, у Непалі поки що відсутня нормативна база, яка б регулювала участь роботів у висотних експедиціях на Евересті. Місцева влада хоче спочатку розробити правила для таких сходжень, а вже потім дозволяти подібні випробування.

На перший погляд це може здатися зайвою бюрократією, однак експерти вважають такий підхід цілком виправданим. Еверест є одним із найбільш контрольованих альпіністських маршрутів у світі. У разі поломки робот може створити додаткові перешкоди на вузьких ділянках маршруту, потребувати евакуації або просто перетворитися на черговий елемент сміття, якого на найвищій горі планети і без того вистачає.

Попри це експедиція на Чімборасо продемонструвала, що гуманоїдні роботи поступово виходять за межі лабораторій і тестових полігонів. Хоча до повністю автономних сходжень на найскладніші вершини світу ще далеко, подібні випробування показують, як робототехніка готується до роботи в умовах, де людина ризикує здоров'ям або життям.