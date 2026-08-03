Після 240 років пошуків нарешті знайшли руїни Хаджибейського замку в Одесі

В Одесі завершили багаторічну історичну суперечку, відкопавши руїни Хаджибейського замку. Археологи знайшли фундамент однієї з веж, що понад два століття ховався під бруківкою Приморського бульвару. Це відкриття остаточно визначає межі стародавньої фортеці та її реальні масштаби.

Фундамент, що змінив історію міста

Спільна експедиція Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського та Інституту археології НАН України змогла точно локалізувати оборонну споруду. Руїни вежі виявили на ділянці між пам'ятником Рішельє, фунікулером та алеями Приморського бульвару. Про знахідку вперше розповів на своїй сторінці ректор Університету Ушинського, доктор історичних наук Андрій Красножон.

Нарешті можна підбити перші підсумки роботи цьогорічної спільної археологічної експедиції: одну з веж Хаджибейського замку – знайдено,

– прокоментував керівник розкопок Андрій Красножон.

Дослідники з'ясували, що фундаменти споруди залишилися цілими, попри прокладений крізь них у 1830-х роках зливовий колектор.

Виявлена вежа мала 8 метрів у діаметрі, а товщина її кам'яних стін сягала 2,5 метра. Хоча на старовинних картах споруду малювали круглою, археологи побачили багатокутний фундамент. Вчені пояснюють, що це була розповсюджена практика того часу: наприклад, подібним чином будували вежі в Аккермані та турецькому замку в Бендерах. У кутових перетинах вчені зафіксували канали для дерев'яних балок, які скріпили кованими металевими стрижнями для міцності.



Хаджибейський замок в Одесі / Фото Андрій Красножон



Хаджибейський замок в Одесі / Фото Андрій Красножон



Хаджибейський замок в Одесі / Фото Андрій Красножон

Що знайшли у культурних шарах

Археологи встановили, що замок мав розміри приблизно 32 на 37 метрів. За площею він виявився більшим за цитадель Аккерманської фортеці.

Під час розкопок знайшли срібну монету султана Абдул-Хаміда I, датовану 1785 роком, і фрагменти османського одягу. Це доводить, що турки активно використовували фортецю у 18 столітті.



Монета, знайдена на руїнах / Фото Андрій Красножон



Рештки глечика / Фото Андрій Красножон

Проте життя на цьому місці вирувало набагато раніше. Під фундаментом вежі археологи виявили господарську яму із золотоординським глеком другої половини 14 століття, який привезли з території сучасної Молдови.



Хаджибейський замок в Одесі / Фото Андрій Красножон

Науковці також дослідили артилерійський двір, де знайшли російську монету 1761 року. Відомо, що після штурму Хаджибея у 1789 році замок почали розбирати на будівельні матеріали. Дослідження продовжуватимуть, оскільки більша частина фортеці досі залишається під сучасною бруківкою міста.



Хаджибейський замок на старовинному малюнку / Зображення опублікував Андрій Красножон