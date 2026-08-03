Фундамент, что изменил историю города

Совместная экспедиция Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского и Института археологии НАН Украины смогла точно локализовать оборонительное сооружение. Руины башни обнаружили на участке между памятником Ришелье, фуникулером и аллеями Приморского бульвара. О находке впервые рассказал на своей странице ректор Университета Ушинского, доктор исторических наук Андрей Красножон.

Наконец-то можно подвести первые итоги работы совместной археологической экспедиции этого года: одна из башен Хаджибейского замка найдена,

– прокомментировал руководитель раскопок Андрей Красножон.

Исследователи выяснили, что фундаменты сооружения остались целыми, несмотря на проложенный через них в 1830-х годах ливневой коллектор.

Обнаруженная башня имела 8 метров в диаметре, а толщина ее каменных стен достигала 2,5 метра. Хотя на старинных картах сооружение изображалось круглым, археологи обнаружили многоугольный фундамент. Ученые объясняют, что это была распространенная практика того времени: например, подобным образом строили башни в Аккермане и турецком замке в Бендерах. В угловых пересечениях ученые обнаружили каналы для деревянных балок, которые скреплялись кованными металлическими стержнями для прочности.

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Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон



Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон



Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон

Что нашли в культурных слоях

Археологи установили, что замок имел размеры примерно 32 на 37 метров. По площади он оказался больше цитадели Аккерманской крепости.

Во время раскопок были найдены серебряная монета султана Абдул-Хамида I, датированная 1785 годом, и фрагменты османской одежды. Это доказывает, что турки активно использовали крепость в XVIII веке.



Монета, найденная на руинах / Фото Андрей Красножон



Остатки кувшина / Фото Андрей Красножон

Однако жизнь в этом месте кипела гораздо раньше. Под фундаментом башни археологи обнаружили хозяйственную яму с золотоординским кувшином второй половины XIV века, привезенным с территории современной Молдовы.



Хаджибейский замок в Одессе / Фото Андрей Красножон

Ученые также исследовали артиллерийский двор, где нашли русскую монету 1761 года. Известно, что после штурма Хаджибея в 1789 году замок начали разбирать на строительные материалы. Исследования будут продолжены, поскольку большая часть крепости до сих пор остается под современной брусчаткой города.



Хаджибейский замок на старинном рисунке / Изображение опубликовал Андрей Красножон