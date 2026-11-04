Хакери атакували запаси донорської плазми крові у Франції

Хакери атакували системи керування морозильниками, у яких зберігають запаси плазми крові у Франції. Зловмисники намагалися підвищити температуру з -30 до 110 градусів за Цельсієм, але атаку виявили вчасно.

Кібератака сталася в ніч із 1 на 2 листопада 2026 року. Зловмисники отримали доступ до систем керування холодильним обладнанням і спробували змінити налаштування температури морозильників із -30 до +110 градусів за Цельсієм. Про це пише Techradar.

Як хакери намагалися знищити запаси крові

Під загрозою опинилися запаси замороженої плазми крові, яку використовують для переливань, хірургічних операцій та інших медичних процедур.

Як повідомляє видання Cyberattaque, атака була спрямована на компанію Coolworld, яка обслуговує Французьку установу крові (Établissement français du sang, EFS). Ця організація відповідає за збір, підготовку та розподіл крові й препаратів крові у Франції. За інформацією Міністерства охорони здоров'я Франції, серйозних наслідків для роботи медичної системи вдалося уникнути. Персонал швидко помітив аномальну зміну температури та виправив налаштування.

Наразі невідомо, скільки саме об'єктів постраждало, як довго тривало втручання та чи встигла температура всередині морозильників підвищитися. Водночас французька влада не повідомляла про необхідність знищення запасів крові через інцидент.

Чому атаки на холодильники становлять загрозу для інфраструктури

Особливість інциденту полягає в тому, що хакери атакували не безпосередньо медичні установи, а сторонні системи технічного обслуговування, які контролюють температуру обладнання. Це створює додаткові ризики для організацій, що залежать від послуг зовнішніх постачальників.

Якщо одна компанія обслуговує холодильне обладнання одразу на кількох об'єктах, компрометація її систем потенційно може поставити під загрозу всі ці установи. Ще в жовтні 2026 року генеральний директор французького Агентства кібербезпеки (ANSSI) Венсан Струбель попереджав, що холодильні установки, зокрема ті, де зберігають медичні ресурси, можуть стати цілями кібератак. Інцидент із запасами крові стався приблизно через два тижні після його попередження.

Подібні атаки вже фіксували й у інших секторах. Зокрема, у жовтні кіберзлочинці атакували системи керування морозильниками європейських супермаркетів.

Британія попереджає про зростання кіберзагроз

На тлі цих інцидентів керівник Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC) Річард Горн попередив про ризик безпрецедентного зростання кількості кібератак у найближчі місяці.

Під час презентації звіту State of the Cyber Nation він заявив, що багато організацій і ланцюгів постачання досі використовують технології та операційні системи з недостатнім рівнем захисту.

Серед потенційних цілей Горн назвав системи керування електромережами, водними шлюзами, дамбами, виробничими лініями, опаленням і холодильним обладнанням. Він також охарактеризував поточний момент як переломний для кібербезпеки Великої Британії, попередивши про реальну перспективу безпрецедентного збільшення кількості кіберінцидентів.

Французька атака показала, що навіть спроба втручання в роботу систем технічного обслуговування може створити загрозу для критично важливих медичних ресурсів.