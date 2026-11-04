Хакеры атаковали запасы донорской плазмы крови во Франции

Кибератака произошла в ночь с 1 на 2 ноября 2026 года. Злоумышленники получили доступ к системам управления холодильным оборудованием и попытались изменить настройки температуры морозильных камер с -30 до +110 градусов по Цельсию. Об этом пишет Techradar.

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Как хакеры пытались уничтожить запасы крови

Под угрозой оказались запасы замороженной плазмы крови, которую используют для переливаний, хирургических операций и других медицинских процедур.

Как сообщает издание Cyberattaque, атака была направлена на компанию Coolworld, которая обслуживает Французское учреждение крови (Établissement français du sang, EFS). Эта организация отвечает за сбор, подготовку и распределение крови и препаратов крови во Франции. По информации Министерства здравоохранения Франции, серьезных последствий для работы медицинской системы удалось избежать. Персонал быстро заметил аномальное изменение температуры и исправил настройки.

На данный момент неизвестно, сколько именно объектов пострадало, как долго длилось вмешательство и успела ли температура внутри морозильных камер повыситься. В то же время французские власти не сообщали о необходимости уничтожения запасов крови из-за инцидента.

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Почему атаки на холодильники представляют угрозу для инфраструктуры

Особенность инцидента заключается в том, что хакеры атаковали не непосредственно медицинские учреждения, а сторонние системы технического обслуживания, контролирующие температуру оборудования. Это создает дополнительные риски для организаций, зависящих от услуг внешних поставщиков.

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Если одна компания обслуживает холодильное оборудование сразу на нескольких объектах, компрометация ее систем потенциально может поставить под угрозу все эти учреждения. Еще в октябре 2026 года генеральный директор французского Агентства кибербезопасности (ANSSI) Венсан Струбель предупреждал, что холодильные установки, в частности те, где хранятся медицинские ресурсы, могут стать целями кибератак. Инцидент с запасами крови произошел примерно через две недели после его предупреждения.

Подобные атаки уже фиксировались и в других секторах. В частности, в октябре киберпреступники атаковали системы управления морозильными камерами европейских супермаркетов.

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Великобритания предупреждает о росте киберугроз

На фоне этих инцидентов глава Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Ричард Хорн предупредил о риске беспрецедентного роста числа кибератак в ближайшие месяцы.

Во время презентации отчета State of the Cyber Nation он заявил, что многие организации и цепочки поставок до сих пор используют технологии и операционные системы с недостаточным уровнем защиты.

Среди потенциальных целей Хорн назвал системы управления электросетями, водными шлюзами, плотинами, производственными линиями, отоплением и холодильным оборудованием. Он также охарактеризовал текущий момент как переломный для кибербезопасности Великобритании, предупредив о реальной перспективе беспрецедентного увеличения количества киберинцидентов.

Французская атака показала, что даже попытка вмешательства в работу систем технического обслуживания может создать угрозу для критически важных медицинских ресурсов.