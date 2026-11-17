Масштабна кібератака уразила десятки провідних світових ресурсів, серед яких Zoom, BBC, CNN, Salesforce та IKEA. Зловмисники впровадили шкідливий код в одну популярну вебплатформу, якою користуються всі ці ресурси, аби викрадати криптовалюту, платіжні дані користувачів та атакувати iPhone.

Як працювала масштабна схема зламу

Хакери не зламували сайти компаній напряму. Вони використали вразливість у системі Optimizely – популярному сторонньому сервісі для тестування та оптимізації вебсторінок. Через це вірусні скрипти автоматично завантажувалися на пристрої відвідувачів під час відкриття офіційних сторінок 178 організацій, пише Reuters.

Зловмисники запустили програму під назвою track.js, яка виконувала кілька шпигунських функцій одночасно. Скрипт стежив за буфером обміну та підміняв адреси криптогаманців у мережах Bitcoin, Ethereum, Solana, TON та інших на рахунки хакерів. Коли користувач копіював реквізити, гроші потрапляли до зловмисників.

Крім того, код перехоплював номери банківських карток, терміни дії та CVV-коди під час введення даних у вебформах, викрадав файли cookie та робив знімки екрана. Для власників iPhone та iPad шкідлива програма намагалася завантажити набори експлойтів Coruna та DarkSword для зламу операційної системи iOS.

Фахівці зауважили, що пристрої з оновленнями iOS 18.7.3 та новіше перебувають у безпеці.

Збитки та реакція компаній

За даними аналітиків, за дев'ять годин активності 16 листопада 2026 року хакери змогли перевести на свої гаманці близько 7040 доларів у криптовалюті. Водночас точні масштаби викрадених платіжних карток та особистих даних фахівці поки не встановили.

Представники Optimizely підтвердили факт інциденту та повідомили про усунення вразливості в системі Experimentation.

Ми заблокували вразливий механізм, видалили сторонній код із постраждалих проєктів та скинули доступи для відповідних облікових записів,

– заявили представники сервісу Optimizely.

Компанії Salesforce та Equifax тимчасово вимкнули сторонні скрипти та розпочали власні розслідування. Фахівці рекомендують усім користувачам перевірити банківські операції та своєчасно оновлювати програмне забезпечення на смартфонах.