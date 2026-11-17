Как работала масштабная схема взлома

Хакеры не взламывали сайты компаний напрямую. Они воспользовались уязвимостью в системе Optimizely – популярном стороннем сервисе для тестирования и оптимизации веб-страниц. Из-за этого вирусные скрипты автоматически загружались на устройства посетителей при открытии официальных страниц 178 организаций, пишет Reuters.

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Злоумышленники запустили программу под названием track.js, которая выполняла несколько шпионских функций одновременно. Скрипт отслеживал буфер обмена и подменял адреса криптокошельков в сетях Bitcoin, Ethereum, Solana, TON и других на счета хакеров. Когда пользователь копировал реквизиты, деньги попадали к злоумышленникам.

Кроме того, код перехватывал номера банковских карт, сроки действия и CVV-коды при вводе данных в веб-формах, похищал файлы cookie и делал снимки экрана. Для владельцев iPhone и iPad вредоносная программа пыталась загрузить наборы эксплойтов Coruna и DarkSword для взлома операционной системы iOS.

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Специалисты отметили, что устройства с обновлениями iOS 18.7.3 и более поздними версиями находятся в безопасности.

Убытки и реакция компаний

По данным аналитиков, за девять часов активности 16 ноября 2026 года хакеры смогли перевести на свои кошельки около 7040 долларов в криптовалюте. В то же время точные масштабы похищенных платежных карт и личных данных специалисты пока не установили.

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Представители Optimizely подтвердили факт инцидента и сообщили об устранении уязвимости в системе Experimentation.

"Мы заблокировали уязвимый механизм, удалили сторонний код из пострадавших проектов и аннулировали доступы для соответствующих учетных записей"– заявили представители сервиса Optimizely.

Компании Salesforce и Equifax временно отключили сторонние скрипты и начали собственные расследования. Специалисты рекомендуют всем пользователям проверить банковские операции и своевременно обновлять программное обеспечение на смартфонах.