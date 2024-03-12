Кіберфахівці ГУР атакували державні сайти Росії: знищено десятки терабайтів інформації

Хакери ГУР МО України здійснили масштабну кібератаку на кілька провідних державних сайтів Росії. Результатом атаки стало видалення десятків терабайтів інформації.

Також було зашифровано сотні доменних комп'ютерів користувачів, на яких містилися важливі дані. Загалом із файлових сховищ видалено понад 60 терабайтів даних.

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Хто опинився під ударом хакерів

Хакери ГУР МО України здійснили атаку на ряд провідних державних сайтів Росії, включаючи "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"".

Внаслідок кібератаки було знищено 60 терабайтів даних, а також зашифровано сотні доменних комп'ютерів користувачів, де зберігалися важливі дані.

Що відомо про сайти, які атакували кіберфахівці ГУР ФГУП "Стандартінформ" є підрозділом Росстандарту, який займається випуском та дистрибуцією нормативних документів у сфері стандартизації, а також здійснює оцінку документації та участь у міжнародних та регіональних стандартизаційних процесах.

Акціонерне товариство "Станкопром" являє собою російський верстатобудівний холдинг.

ФКУ "Ведомственная охрана Мінфина Росії" виконує функції забезпечення порядку та безпеки в рамках своєї компетенції.

Викрали техдокументацію про 500 об'єктів російської міноборони

На початку року стало відомо про дії хакерської групи Blackjack, які проникли до систем російського державного підприємства “Головне військово-будівельне управління по спеціальним об’єктам”. В результаті вони заволоділи 1,2 терабайтами інформації, що стосується військових об’єктів противника, включно з понад 500 документами на військові споруди міністерства оборони Росії.

Ця інформація охоплює арсенали, майданчик для протиповітряних ракетних комплексів, командні центри, казарми та інше. Окрім цього, кібервійська вивели з ладу 7 серверів і зашифрували понад 150 комп’ютерів працівників, залишивши їх без доступу до всіх даних і резервних копій.