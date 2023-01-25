Конфіденційні дані понад ста тисяч клієнтів "Пошти Росії" злили в мережу

Дослідники інформаційної безпеки знайшли у відкритому доступі фрагмент бази даних "Пошти Росії". Це друга частина великого архіву, отриманого хакерами внаслідок атаки в листопаді 2022 року.

Цікаво, що сама організація знову заперечує, що злиті в мережу дані належать їй. Однак в таблицях можна знайти характерні саме для поштового обслуговування поля.

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Що відомо

Перша частина цього дампа була опублікована в мережі в середині грудня минулого року і містила 141 780 рядків. Другий фрагмент, датований 30 листопада 2022 року, містить 141 211 рядків, серед яких:

ПІБ;

адреси (реєстрації та фактичний);

телефони;

email-адреси (не для всіх);

ІПН (не для всіх);

стать;

дати народження;

серія/номер паспорта, ким і коли видано.

За словами дослідників, на зв'язок цього витоку з "Поштою Росії" вказують такі специфічні поля, як:

pepactivate: ПЕП (простий електронний підпис);

flag_abox: pochta.ru (абонентська поштова скринька);

flag_digitalf22: поштове повідомлення форма 22;

post_office: коди поштових відділень.

Представники державної поштової служби окупантів виправдовуються, що ці витоки нібито є компіляцією з інших витоків, які їм не належать.