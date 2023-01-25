Интересно, что сама организация снова отрицает, что слитые в сеть данные принадлежат ей. Однако в таблицах можно найти характерные для почтового обслуживания поля.

Интересно В мессенджере Signal обнаружили уязвимость, дающую доступ к удаленным файлам.

Что известно

Первая часть этого дампа была опубликована в сети в середине декабря прошлого года и содержала 141 780 строк. Второй фрагмент, датированный 30 ноября 2022 года, содержит 141 211 строк, среди которых:

ФИО;

адреса (регистрация и фактический);

телефоны;

email-адреса (не для всех);

ИНН (не для всех);

пол;

даты рождения;

серия/номер паспорта, кем и когда выдан.

По словам исследователей, на связь этой утечки с "Почтой России" указывают такие специфические поля, как:

pepactivate: ПЭП (простая электронная подпись);

flag_abox: pochta.ru (абонентский почтовый ящик);

flag_digitalf22: почтовое сообщение форма 22;

post_office: коды почтовых отделений.

Представители государственной почтовой службы оккупантов оправдываются, что эти утечки якобы являются компиляцией других не принадлежащих им утечек.

По данным исследователей, за весь 2022 год в сеть слили данные почти 75 процентов россиян. Сюда входят все сервисы и сайты, подвергавшиеся хакерским атакам – доставка еды, такси, фриланс-биржи и многие другие. Объединив полученную из этих утечек информацию и убрав повторы, эксперты получили в результате почти 100 миллионов уникальных email и около 110 миллионов уникальных номеров телефонов.