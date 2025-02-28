Північна Корея обікрала криптобіржу Bybit на 1,4 мільярда доларів

Криптобіржа Bybit заявляє про масштабну хакерську атаку, що призвела до втрати Ethereum на суму близько 1,4 мільярда доларів. Відповідальність за цей злочин, за даними ФБР, несе Північна Корея.

Що сталося

Генеральний директор і співзасновник Bybit Бен Чжоу заявив, що хакери вкрали близько 401 346 ETH, що на момент атаки становило близько 1,4 мільярда доларів. Компанія Elliptic, що займається криптографічною безпекою, і дослідник криптографічної безпеки ZachXBT підтвердили цю інформацію і вже назвали цю крадіжку найбільшою відомою крадіжкою криптовалюти в історії, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву ФБР.

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Попередніми найбільшими криптозлочинами були зломи мереж Ronin Network та Poly Network, які призвели до втрати 624 мільйонів та 611 мільйонів відповідно.

Бен Чжоу написав на X, що хакер "взяв під контроль" один із холодних гаманців компанії, маючи на увазі цифровий гаманець, який зберігає криптовалюту, але теоретично не підключений до інтернету, і переказав кошти на "теплий" гаманець, який знаходиться онлайн. Як йому це вдалося зробити без інтернету, незрозуміло.

Керівник біржі каже, що компанія все ще "платоспроможна" і "може покрити збитки", навіть якщо не зможе повернути вкрадені кошти. За даними CoinMarketCap, станом на минулий тиждень загальні активи Bybit, яка базується в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, оцінювалися в 16 мільярдів доларів.

Компанія швидко оголосила про винагороду. На офіційному сайті Bybit пояснює, що за кожен раз, коли хтось відстежує і заморожує частину вкрадених коштів, 5% від цієї суми отримує той, хто їх знайшов, а ще 5% – той, хто заморозив ці кошти.

Завдяки п'ятьом мисливцям за грошима, Bybit вже роздала винагороди в розмірі 4,23 мільйона доларів, згідно з даними сайту, логотипом якого є ніж, що пронизує голову північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Хто винен

Хоча Bybit запропонувала винагороду в розмірі 140 мільйонів доларів за пошук вкрадених коштів, ФБР, здається, вже й так знає, де вони. Бюро вважає Північну Корею відповідальною за цю крадіжку. Розслідування заявило, що злочин здійснило угруповання, відоме як TraderTraitor.

Учасники мережі TraderTraitor діють швидко і вже конвертували частину викрадених активів у біткоїни та інші віртуальні активи, розподілені по тисячах адрес у декількох блокчейнах. Очікується, що ці активи будуть надалі відмиватися і зрештою конвертуватися у фіатну валюту,

– пише ФБР.

КНДР уже багато років є дуже ефективною в полюванні за грошима криптобірж і компаній web3. Країна щороку краде так багато грошей, що наприкінці кожного року аналітики навіть складають окрему статистику по північнокорейських хакерах і результатах їхньої роботи. У 2024 році вони викрали криптовалюти на 650 мільйонів доларів загалом. Цей же разовий злом, як бачимо, перевершує всі попередні разом узяті.

Режим Кім Чен Ина використовує викрадені гроші для фінансування своєї ядерної програми, виготовлення зброї, та інших військових цілей.