Хакери ввели шкідливий код у кілька розширень для Google Chrome: видаліть їх негайно

Компанія Cyberhaven, яка займається питаннями кібербезпеки, стала однією з жертв кібератаки, в рамках якої хакерам вдалося змінити кілька розширень Chrome за допомогою шкідливого коду. Вони отримали доступ до облікових записів адміністратора через фішингову кампанію.

Cyberhaven, природно, почала власне розслідування інциденту. Вона з'ясувала, що всі розширення для браузера були заражені, починаючи з середини грудня. Власна розробка Cyberhaven була таємно модифікована 24 грудня. Крім того, постраждали такі розширення, як ParrotTalks, Uvoice і VPNCity, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також У США виявили вже дев'ятого провайдера, якого зламали китайські державні хакери

Деталі

26 грудня Cyberhaven звернулася до своїх клієнтів з проханням змінити паролі та інші облікові дані.

Початкове розслідування інциденту, проведене компанією, показало, що таємно інтегровані шкідливі функції розширення були націлені на користувачів Facebook, зокрема рекламної платформи соцмережі, з метою викрадення таких даних, як токени доступу, ідентифікатори користувачів та інша інформація про облікові записи, а також файли cookie. Код також додавав відслідковування кліків миші.

Після успішної відправки всіх даних на сервер ідентифікатор користувача Facebook зберігається в пам'яті браузера. Цей ідентифікатор користувача потім використовується в подіях клацання мишею, щоб допомогти зловмисникам з двофакторною автентифікацією на їхньому боці, якщо це було необхідно,

– пишуть дослідники.

Cyberhaven заявила, що вперше виявила атаку 25 грудня. Шкідлива версія розширення була негайно видалена. З того часу компанія випустила оновлену чисту версію, яку вже можна встановити без остраху. Але чи зробили це інші розробники, наразі невідомо.

Серед інших постраждалих є розширення, пов'язані зі штучним інтелектом і віртуальними приватними мережами. Як пише джерело, Американська організація з нагляду за кібербезпекою CISA "переадресувала питання причетним компаніям", але про їхню реакцію нічого не згадується. Імовірно, вони також внесуть зміни в свої продукти.