Іранські хакери зламали особисту пошту директора ФБР

Хакери, пов'язані з іранською розвідкою, заявили про успішне проникнення до особистої електронної скриньки директора ФБР Каша Пателя. У вільному доступі опинилися не лише архівні листи, а й приватні світлини посадовця. Це змусило спецслужби США розпочати перевірку інциденту.

Які дані директора ФБР потрапили до рук хакерів?

Хакерське угруповання Handala, яке фахівці з кібербезпеки пов'язують з іранським урядом, оприлюднило докази зламу особистої пошти Каша Пателя на своєму офіційному ресурсі. Зловмисники стверджують, що ім'я очільника ФБР поповнило список, який також включає й інші успішні цілі, пише Reuters.

Як підтвердження своїх слів, хакери опублікували посилання на масивний архів файлів та серію фотографій, на яких Патель зафіксований у неформальних обставинах. Серед оприлюднених зображень – знімки молодшого директора під час паління сигар, поїздки в раритетному кабріолеті, а також селфі перед дзеркалом з великою пляшкою рому.

Технічний аналіз витоку, проведений експертами видання TechCrunch, підтвердив автентичність принаймні частини опублікованих матеріалів. Спеціалісти перевірили заголовки листів із кешу за допомогою інструментів верифікації криптографічних підписів. Ці цифрові підписи збігаються з повідомленнями, що з високою ймовірністю свідчить про їхню справжність.

Цікаво, що в архіві виявлено листи, які Патель надсилав самому собі зі своєї колишньої робочої скриньки в Міністерстві юстиції ще у 2014 році. Загалом оприлюднені дані охоплюють період приблизно з 2010 по 2019 роки.

Що кажуть в уряді США?

Офіційне підтвердження інциденту вже надійшло від представника Міністерства юстиції США, який у коментарі для Reuters зазначив, що матеріали в мережі виглядають справжніми. Водночас ані ФБР, ані компанія Google наразі не надали розгорнутих офіційних коментарів щодо ситуації.

Для перевірки інформації журналісти намагалися зв'язатися з Пателем за номером телефону, знайденим у викрадених файлах, проте відповіді не отримали.

Який контекст стоїть за цією атакою?

Активізація угруповання Handala відбувається на тлі загострення геополітичної ситуації, зокрема військового протистояння між США, Ізраїлем та Іраном, що розпочалося у лютому. Хакери називають себе пропалестинськими активістами, але американські прокурори офіційно звинувачують у кураторстві групи Міністерство розвідки та безпеки Ірану (MOIS).

Окрім зламу пошти директора ФБР, група нещодавно взяла на себе відповідальність за руйнівну атаку на медичну корпорацію Stryker, внаслідок якої було виведено з ладу десятки тисяч пристроїв співробітників, писало в середині березня видання The Wall Street Journal.

Боротьба з Handala

Попри те, що ФБР раніше вже вживало заходів щодо блокування інтернет-ресурсів Handala, хакери швидко відновлюють роботу на нових доменах. Вони продовжують практику публікації особистих даних офіцерів ЦАХАЛу та представників оборонних підрядників.

Хоча викрадені листи Каша Пателя здебільшого стосуються періоду до його призначення на нинішню посаду, сам факт доступу до приватних архівів такої особи є тривожним сигналом для всієї системи національної безпеки США загалом.