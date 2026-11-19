Єврокомісія зазнала масштабної кібератаки, яка триває вже понад 10 днів. Вона могла призвести до витоку великих обсягів персональних даних співробітників.

Що відомо про атаку?

Найвищі посадовці Єврокомісії обговорили кризову ситуацію на щотижневому засіданні Колегії єврокомісарів у середу, пише Politico. Єврокомісарка з питань технологій Хенна Вірккунен поінформувала колег про негайні заходи реагування. У Єврокомісії вважають, що вдалося стримати більшу частину атаки, але повний обсяг шкоди поки незрозумілий.

Системи можуть повертатися в роботу. Пошук відповідей триватиме якийсь час,

– прокоментував анонімний посадовець ЄС.

Чим скористалися хакери?

На початку листопада CERT-EU, команда кібербезпеки інституцій Євросоюзу, виявила, що міжнародні хакери використали ARTEX. Це загальнодоступний інструмент на основі штучного інтелекту, який призначений для пошуку вразливостей в ІТ-системах. Простіше кажучи, програма шукає слабкі місця, через які можна потрапити в мережу. Саме цим скористалися зловмисники.

За словами посадовця ЄС, деякі суб'єкти застосовують такі інструменти не за призначенням, і саме вони атакували Комісію. Як запобіжний захід кілька застосунків спочатку тимчасово відключили, але наразі доступ до більшості з них уже відновили.

Речник Єврокомісії Томас Реньє підтвердив, що атакували окремі системи. Він розповів, що Комісія вжила необхідних заходів у відповідь на виявлену кібернетичну кампанію і за стандартною практикою поінформувала причетних.

Що саме постраждало?

Збої тривають понад десять днів. Кадрова платформа Sysper, де співробітники отримують розрахункові листки, подають заявки на відпустку й табелі обліку робочого часу, цього тижня знову запрацювала. Проте за день до того, як про атаку стало відомо громадськості, вона знову ненадовго вийшла з ладу. Систему відшкодування медичних витрат MyPMO також відновили цього тижня. У вівторок збої зачепили ще й перекладацькі служби. Один із посадовців, якому це завдало особливих незручностей, зізнався, що "дуже багато лаявся". Водночас зарплати співробітникам надійшли вчасно.

Слідчі досі намагаються встановити, чи скомпрометували дані співробітників і в якому обсязі. Ця невизначеність пояснює обмежену комунікацію з персоналом. В окремих повідомленнях ІТ-служба пояснювала проблеми загальними технічними несправностями і не згадувала про кібератаку.

За даними внутрішнього листа, який потрапив до журналістів, на початку листопада Єврокомісія скликала термінове засідання Ради корпоративного управління. Це її найвищий внутрішній орган із кризового управління. Департамент цифрових послуг наказав посилити перевірки безпеки.