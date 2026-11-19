Что известно об атаке?

Высшие должностные лица Еврокомиссии обсудили кризисную ситуацию на еженедельном заседании Коллегии еврокомиссаров в среду, пишет Politico. Еврокомиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен проинформировала коллег о немедленных мерах реагирования. В Еврокомиссии считают, что удалось сдержать большую часть атаки, но полный объем ущерба пока неясен.

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Системы могут возобновить работу. Поиск ответов займет некоторое время– прокомментировал анонимный чиновник ЕС.

Чем воспользовались хакеры?

В начале ноября CERT-EU, команда по кибербезопасности институтов Евросоюза, обнаружила, что международные хакеры использовали ARTEX. Это общедоступный инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для поиска уязвимостей в ИТ-системах. Проще говоря, программа ищет слабые места, через которые можно проникнуть в сеть. Именно этим воспользовались злоумышленники.

По словам представителя ЕС, некоторые субъекты используют такие инструменты не по назначению, и именно они провели атаку на Комиссию. В качестве меры предосторожности несколько приложений сначала временно отключили, но в настоящее время доступ к большинству из них уже восстановлен.

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил, что были атакованы отдельные системы. Он сообщил, что Комиссия приняла необходимые меры в ответ на выявленную киберкампанию и, в соответствии со стандартной практикой, проинформировала заинтересованных лиц.

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Что именно пострадало?

Сбои продолжаются более десяти дней. Кадровая платформа Sysper, где сотрудники получают расчетные листы, подают заявки на отпуск и табели учета рабочего времени, на этой неделе снова заработала. Однако за день до того, как об атаке стало известно общественности, она снова ненадолго вышла из строя. Систему возмещения медицинских расходов MyPMO также восстановили на этой неделе. Во вторник сбои затронули еще и переводческие службы. Один из чиновников, которому это доставило особые неудобства, признался, что "очень много ругался". В то же время зарплаты сотрудникам поступили вовремя.

Следователи до сих пор пытаются установить, были ли скомпрометированы данные сотрудников и в каком объеме. Эта неопределенность объясняет ограниченную коммуникацию с персоналом. В отдельных сообщениях ИТ-служба объясняла проблемы общими техническими неисправностями и не упоминала о кибератаке.

Согласно данным внутреннего письма, которое попало к журналистам, в начале ноября Еврокомиссия созвала экстренное заседание Совета корпоративного управления. Это ее высший внутренний орган по кризисному управлению. Департамент цифровых услуг распорядился усилить проверки безопасности.