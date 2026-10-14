HomeView від Apple хоче стати розумним центром вашого дому

Компанія Apple офіційно вийшла на ринок розумних дисплеїв, презентувавши довгоочікуваний пристрій HomeView. Новинка поєднує сенсорний екран, потужну акустику та можливості штучного інтелекту Siri, перетворюючись на головний цифровий центр сучасного житла.

Новий центр домашнього затишку

Інженери створили девайс, здатний суттєво змінити щоденну взаємодію користувачів із розумним будинком, мультимедійним контентом і сімейним розкладом. Апарат отримав фірмовий чип A18, персоналізовану операційну логіку та безшовну інтеграцію у наявну екосистему, намагаючись зайняти порожню нішу після відносних невдач конкурентів, пише MacRumors.

Два варіанти за єдиною ціною та несподівані доплати

Купертинівці запропонували покупцям відразу дві модифікації: класичну настільну версію з рухомою ніжкою та модель для настінного розміщення. Обидва варіанти компанія оцінила однаково – у 299 доларів.

Настільна модель надійде у продаж у чотирьох кольорах: сріблястому, сяйві зірок, рожевому та космічному сірому, отримавши у комплекті кабель USB-C відповідного відтінку.

Натомість настінний варіант обмежили лише двома класичними кольорами – сріблястим і космічним сірим.

Попри однакову стартову вартість, настінна модифікація фактично змусить користувачів витратити більше грошей і піти на технічні компроміси. У коробку настінного пристрою виробник не поклав кріплення, тому монтажні аксесуари покупцям слід замовляти окремо.

Базовий адаптер Power Mount USB-C від бренду Schneider Home коштує 59,95 долара і вимагає наявності власного блока живлення потужністю не менше ніж 20 ватів. Версія з прихованим підключенням до електромережі Power Mount AC Wired коштує 79,95 долара, а її монтаж купертинівці радять довіряти професійним електрикам через партнерську мережу ADT. Спеціальне кріплення з підтримкою технології передачі енергії через інтернет-кабель Power Mount PoE вартістю 129,95 долара з'явиться у продажу на початку 2027 року.

Користувачі мають змогу придбати настінний варіант взагалі без фірмового кріплення за 299 доларів, очікуючи рішень від сторонніх виробників, проте в такому разі закріпити та увімкнути екран безпосередньо з коробки не вийде.



HomeView / Зображення Apple

Рекордно темний екран і суттєві відмінності динаміків

Обидві версії отримали дисплей Liquid Retina з діагоналлю 17,8 сантиметра, піковою яскравістю 500 нітів і підтримкою адаптивної температури True Tone. Головною особливістю матриці стала здатність знижувати мінімальну яскравість до позначки 0,3 ніта. До цього часу найменшим показником в історії компанії був 1 ніт у смартгодинниках та смартфонах. Завдяки цьому пристрій чудово підходить для тумбочки біля ліжка, адже м'яке світіння не заважає сну. Інтерфейс уміє самостійно визначати відстань до людини: здалеку показує великі прості віджети, а при наближенні власника відображає розгорнуті деталі.

В аудіосистемах двох версій інженери реалізували помітно різний підхід. Настільна підставка містить два спеціальні широкосмугові динаміки в самому екрані, а також спрямований донизу низькочастотний динамік і два пасивні випромінювачі з компенсацією вібрацій у масивній базі. Це забезпечує глибокий бас і повноцінне просторове звучання Spatial Audio.

Настінний варіант має лише два широкосмугові випромінювачі в корпусі дисплея зі спеціальним калібруванням обчислювального аудіо, проте виробник не додав туди сабвуфер і пасивні радіатори. Для розмов по FaceTime і взаємодії з асистентом інженери інтегрували масив із чотирьох спрямованих мікрофонів, які вловлюють голос через усю кімнату та відсікають сторонній шум.

Презентаційний ролик HomeView: дивіться відео

Розумний помічник Siri та жорстка прив'язка до смартфонів

Серцем дисплея став сучасний чип A18, який відповідає за швидку роботу локальних алгоритмів штучного інтелекту. Камера та сенсори розпізнають до шести членів сім'ї за обличчям і тембром голосу, автоматично виводячи на екран індивідуальні робочі столи, фотографії, списки завдань і приватні повідомлення.

Водночас повний спектр можливостей персонального помічника Siri вимагає безпосередньої наявності смартфона iPhone або планшета iPad із підтримкою Apple Intelligence.

Щоб пристрій зчитав заплановані зустрічі в календарі або надіслав повідомлення з особистим контекстом, спарений мобільний гаджет має перебувати поблизу та бути щойно розблокованим. Якщо поруч немає апарата з підтримкою фірмового штучного інтелекту, користувач зможе лише ставити загальні запитання, шукати музику та вести простий діалог.

Ще суворіші обмеження розробники встановили для тонкого налаштування голосу помічника. Змінити швидкість та емоційність мовлення Siri дозволять винятково англійською мовою і тільки з підключеного смартфона iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone Air чи iPhone Duo, або з планшета iPad із процесором M4 та об'ємом щонайменше 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

Кулінарний гід і робота без власного магазину додатків

Новий ґаджет розробили з прицілом на практичну допомогу на кухні. Користувачі можуть відкрити кулінарний рецепт у браузері Safari та натиснути кнопку початку приготування, після чого система покаже покрокову інструкцію зі зручним відстеженням списку інгредієнтів. Таймери можна запускати голосовими командами без дотику до екрана, а система Live Activities тримає кілька таймерів на виду під час використання інших функцій. Технологія Handoff дозволяє перенести знайдений на смартфоні рецепт, музичний трек або відеодзвінок на домашній екран одним рухом.

На самому дисплеї немає окремого магазину застосунків App Store. Пристрій використовує схему взаємодії на зразок автомобільної платформи CarPlay: система транслює сумісні сторонні сервіси безпосередньо зі смартфона або планшета. Аудіопрограми на кшталт Spotify чи Audible працюватимуть автоматично, а автори відеоплеєрів зможуть самостійно адаптувати свої програми під дисплей.

Гості дому мають доступ до спільних плейлистів та альбомів, але система тримає особисте листування та персональні віджети закритими без авторизації власника.

П'ять рубежів захисту особистого простору

Для збереження конфіденційності компанія реалізувала п'ять продуманих механізмів захисту:

Перший механізм гарантує чітке розділення профілів для шести мешканців оселі через комбінацію розпізнавання обличчя та голосу.

Другим бар'єром виступає апаратна ізольована зона Secure Exclaves усередині процесора A18. Вона відокремлює обробку сигналів мікрофонів і камер від основної операційної системи, завдяки чому сторонні програми, користувачі або співробітники корпорації фізично не мають доступу до цієї інформації.

Третім елементом є конфіденційність запитів: пристрій обробляє команди до Siri локально або передає їх через захищену хмару Private Cloud Compute, де сервери не зберігають інформацію та не залишають слідів.

Четвертий напрямок гарантує безпеку підключених камер: за наявності підписки iCloud+ система забезпечує наскрізне шифрування під час розпізнавання людей, тварин, автомобілів і пакунків.

П'ятим правилом є захист при втраті домашнього зв'язку: приватна інформація залишається доступною лише тоді, коли смартфон власника нещодавно пройшов розблокування та перебуває в тому самому місці з активною мобільною мережею.

Європейський бар'єр і нова колекція розумного дому

Попередні замовлення на новинку вже відкрили в США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та Індії, а доставку першим покупцям розпочнуть 13 листопада 2026 року. Проте мешканці країн Європейського Союзу придбати девайс в офіційних магазинах не зможуть. Причиною стала тимчасова відсутність штучного інтелекту Siri в операційній системі iOS на території ЄС через регуляторні вимоги.

Ми конструктивно співпрацюємо з Європейським Союзом, намагаючись знайти спільне рішення,

– сказав представник компанії Apple.

Виробник наразі не назвав жодних точних термінів появи новинки в країнах Євросоюзу.

Разом із новим екраном купертинівці презентували колекцію аксесуарів Apple Home Collection, створену спільно з гігантами LG Electronics і Schneider Electric.

Лінійка містить:

Дверний відеодзвінок LG Video Doorbell за 249,95 долара з подвійною камерою роздільної здатності 2,5K та додатковим об'єктивом для посилок.

Вуличну камеру LG Outdoor Cam за 299,95 долара.

Домашню камеру LG Indoor Cam за 199,95 долара з автоматичним відведенням об'єктива у стелю заради приватності та прожекторну камеру LG Floodlight Cam за 399,95 долара.

Також до колекції увійшли дверний замок LG Smart Deadbolt Lock із датчиком UWB за 349,95 долара.

Смарттермостати від LG і Schneider Electric ціною 199,95 долара.

Вихід цих аксесуарів на ринок відбудеться в грудні 2026 року та на початку 2027 року.



Пристрої Apple Home Collection / Зображення Apple

Свого часу компанія Google із лінійкою Nest Hub і Meta з проєктом Portal так і не змогли закріпитися в цьому сегменті. Тепер Apple прагне перетворити розумний екран на незамінну частину щоденного побуту, спираючись на штучний інтелект і звичний комфорт своєї екосистеми.