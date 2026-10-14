Новый центр домашнего уюта

Инженеры создали устройство, способное существенно изменить повседневное взаимодействие пользователей с умным домом, мультимедийным контентом и семейным расписанием. Устройство получило фирменный чип A18, персонализированную операционную логику и бесшовную интеграцию в существующую экосистему, пытаясь занять пустую нишу после относительных неудач конкурентов, пишет MacRumors.

Два варианта по единой цене и неожиданные доплаты

Купертиновцы предложили покупателям сразу две модификации: классическую настольную версию с подвижной ножкой и модель для настенного размещения. Оба варианта компания оценила одинаково – в 299 долларов.

Настольная модель поступит в продажу в четырех цветах: серебристом, "сияние звезд", розовом и космическом сером, а в комплекте с ней будет кабель USB-C соответствующего оттенка.

Напротив, настенный вариант ограничили лишь двумя классическими цветами – серебристым и космическим серым.

Несмотря на одинаковую стартовую стоимость, настенная модификация фактически заставит пользователей потратить больше денег и пойти на технические компромиссы. В коробку настенного устройства производитель не вложил крепления, поэтому монтажные аксессуары покупателям следует заказывать отдельно.

Базовый адаптер Power Mount USB-C от бренда Schneider Home стоит 59,95 доллара и требует наличия собственного блока питания мощностью не менее 20 ватт. Версия со скрытым подключением к электросети Power Mount AC Wired стоит 79,95 доллара, а ее монтаж в Купертино рекомендуют доверять профессиональным электрикам через партнерскую сеть ADT. Специальное крепление с поддержкой технологии передачи энергии через интернет-кабель Power Mount PoE стоимостью 129,95 доллара появится в продаже в начале 2027 года.

Пользователи могут приобрести настенный вариант вообще без фирменного крепления за 299 долларов, ожидая решений от сторонних производителей, однако в таком случае закрепить и включить экран непосредственно из коробки не получится.

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HomeView / Изображение Apple

Рекордно темный экран и существенные различия в динамиках

Обе версии получили дисплей Liquid Retina с диагональю 17,8 сантиметра, пиковой яркостью 500 нит и поддержкой адаптивной технологии True Tone. Главной особенностью матрицы стала способность снижать минимальную яркость до отметки 0,3 нита. До этого момента самым низким показателем в истории компании был 1 нит в смарт-часах и смартфонах. Благодаря этому устройство отлично подходит для тумбочки у кровати, ведь мягкое свечение не мешает сну. Интерфейс умеет самостоятельно определять расстояние до человека: издалека показывает большие простые виджеты, а при приближении владельца отображает развернутые детали.

В аудиосистемах двух версий инженеры реализовали заметно разный подход. Настольная подставка содержит два специальных широкополосных динамика в самом экране, а также направленный вниз низкочастотный динамик и два пассивных излучателя с компенсацией вибраций в массивном основании. Это обеспечивает глубокий бас и полноценное пространственное звучание Spatial Audio.

Настенный вариант имеет лишь два широкополосных излучателя в корпусе дисплея со специальной калибровкой вычислительного аудио, однако производитель не добавил туда сабвуфер и пассивные радиаторы. Для разговоров по FaceTime и взаимодействия с помощником инженеры интегрировали массив из четырех направленных микрофонов, которые улавливают голос через всю комнату и отсекают посторонний шум.

Презентационный ролик HomeView: смотрите видео

Умный помощник Siri и жесткая привязка к смартфонам

Сердцем дисплея стал современный чип A18, который отвечает за быструю работу локальных алгоритмов искусственного интеллекта. Камера и датчики распознают до шести членов семьи по лицу и тембру голоса, автоматически выводя на экран индивидуальные рабочие столы, фотографии, списки задач и личные сообщения.

В то же время полный спектр возможностей персонального помощника Siri требует непосредственного наличия смартфона iPhone или планшета iPad с поддержкой Apple Intelligence.

Чтобы устройство считывало запланированные встречи в календаре или отправляло сообщения с личным контекстом, сопряженный мобильный гаджет должен находиться поблизости и быть только что разблокированным. Если рядом нет устройства с поддержкой фирменного искусственного интеллекта, пользователь сможет только задавать общие вопросы, искать музыку и вести простой диалог.

Еще более строгие ограничения разработчики установили для тонкой настройки голоса помощника. Изменить скорость и эмоциональность речи Siri можно будет исключительно на английском языке и только с подключенного смартфона iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone Air или iPhone Duo, либо с планшета iPad с процессором M4 и объемом не менее 12 гигабайт оперативной памяти.

Кулинарный гид и работа без собственного магазина приложений

Новый гаджет разработан с целью оказания практической помощи на кухне. Пользователи могут открыть кулинарный рецепт в браузере Safari и нажать кнопку начала приготовления, после чего система покажет пошаговую инструкцию с удобным отслеживанием списка ингредиентов. Таймеры можно запускать голосовыми командами, не прикасаясь к экрану, а система Live Activities держит несколько таймеров на виду во время использования других функций. Технология Handoff позволяет перенести найденный на смартфоне рецепт, музыкальный трек или видеозвонок на главный экран одним движением.

На самом дисплее нет отдельного магазина приложений App Store. Устройство использует схему взаимодействия по типу автомобильной платформы CarPlay: система транслирует совместимые сторонние сервисы напрямую со смартфона или планшета. Аудиоприложения вроде Spotify или Audible будут работать автоматически, а разработчики видеоплееров смогут самостоятельно адаптировать свои приложения под дисплей.

Гости дома имеют доступ к общим плейлистам и альбомам, но система держит личную переписку и персональные виджеты закрытыми без авторизации владельца.

Пять уровней защиты личного пространства

Для обеспечения конфиденциальности компания реализовала пять тщательно продуманных механизмов защиты:

Первый механизм гарантирует четкое разделение профилей для шести жильцов дома благодаря сочетанию распознавания лица и голоса.

Вторым барьером выступает аппаратная изолированная зона Secure Exclaves внутри процессора A18. Она отделяет обработку сигналов микрофонов и камер от основной операционной системы, поэтому сторонние приложения, пользователи или сотрудники компании физически не имеют доступа к этой информации.

Третьим элементом является конфиденциальность запросов: устройство обрабатывает команды для Siri локально или передает их через защищенное облако Private Cloud Compute, где серверы не хранят информацию и не оставляют следов.

Четвертое направление гарантирует безопасность подключенных камер: при наличии подписки iCloud+ система обеспечивает сквозное шифрование при распознавании людей, животных, автомобилей и посылок.

Пятым правилом является защита при потере домашней связи: личная информация остается доступной только в том случае, если смартфон владельца недавно был разблокирован и находится в том же месте с активной мобильной сетью.

Европейский барьер и новая коллекция "умного дома"

Предзаказы на новинку уже открыты в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Индии, а доставку первым покупателям начнут 13 ноября 2026 года. Однако жители стран Европейского Союза не смогут приобрести устройство в официальных магазинах. Причиной стало временное отсутствие искусственного интеллекта Siri в операционной системе iOS на территории ЕС из-за регуляторных требований.

Мы конструктивно сотрудничаем с Европейским союзом, пытаясь найти общее решение,

– сказал представитель компании Apple.

Производитель пока не назвал точных сроков появления новинки в странах Евросоюза.

Вместе с новым экраном купертиновцы представили коллекцию аксессуаров Apple Home Collection, созданную совместно с гигантами LG Electronics и Schneider Electric.

Линейка включает:

Дверной видеодомофон LG Video Doorbell за 249,95 доллара с двойной камерой разрешением 2,5K и дополнительным объективом для посылок.

Уличную камеру LG Outdoor Cam за 299,95 доллара.

Домашнюю камеру LG Indoor Cam за 199,95 доллара с автоматическим отклонением объектива к потолку для обеспечения конфиденциальности и прожекторную камеру LG Floodlight Cam за 399,95 доллара.

Также в коллекцию вошел дверной замок LG Smart Deadbolt Lock с датчиком UWB за 349,95 доллара.

Смарт-термостаты от LG и Schneider Electric по цене 199,95 доллара.

Выход этих аксессуаров на рынок состоится в декабре 2026 года и в начале 2027 года.



Устройства Apple Home Collection / Изображение Apple

В свое время компания Google с линейкой Nest Hub и Meta с проектом Portal так и не смогли закрепиться в этом сегменте. Теперь Apple стремится превратить умный экран в незаменимую часть повседневной жизни, опираясь на искусственный интеллект и привычный комфорт своей экосистемы.