Мемна спільнота NAFO купила для ЗСУ вантажівки, безпілотники та зброю

Чи зустрічали ви у соцмережах користувачів з мультяшними собаками на аватарі? Поєднані умовною жартівливою назвою North Atlantic Fella Organization (NAFO), вони почали свою діяльність як спосіб боротьби з російською пропагандою. Але тепер їхня кількість така велика, що вони зібрали мільйони доларів на життєво необхідне обладнання для української армії. Пояснюємо феномен цього мемного об'єднання.

Хто такі NAFO

Усе починалося як жартівливий флешмоб, коли розрізнена група людей з усього світу вирішила, що хоче дати відсіч. Вони обрали метод тролінгу й висміювання, вдаючись до мемів, жартів та глузувань на адресу публікацій російської пропаганди. NAFO – децентралізована мережа онлайн-активістів, покликана боротися з фейковими новинами, зосереджена насамперед на соцмережі, яка в той час іще була відома як Twitter. Члени організації ідентифікують себе за мультяшними аватарками із зображенням собаки породи шиба-іну. Вони висміювали й продовжують висміювати російські урядові акаунти, використовуючи "війну мемів", щоб підірвати російські спроби дезінформувати інтернет, повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Wired.

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У листопаді 2022 року Ілон Маск взяв платформу під контроль, змінив її назву на X і фактично дозволив російським пропагандистам робити все, що їм заманеться. Поряд із цим чи бачили кілька свідчень про те, що українські облікові записи навпаки пригнічуються у видачі, ховаються від користувачів за кордоном і навіть виключаються з пошуку.

Хоча члени NAFO продовжували чинити опір, публікуючи меми у відповідь на будь-які пости з офіційних російських акаунтів, вони розуміли, що повинні зробити щось інше, щоб змінити хід війни, пише Wired. Так, протягом останніх двох років вони допомогли зібрати десятки мільйонів доларів для українських військових на передовій, фінансуючи зброю, боєприпаси, медичне обладнання та транспортні засоби. Багато з них брендовані позначкою NAFO.



Приклади аватарів, які використовують у своїх профілях представники NAFO / Колаж 24 Каналу/Фото з соцмережі X

Серед об'єктів, профінансованих цими мультяшними собаками, є морський безпілотник Raccoon’s Revenge вартістю 250 000 доларів, який використали для знищення російського військового корабля. Група також допомагає збирати гроші на тисячі безпілотників. Військові на передовій, кажуть, що зусилля NAFO є життєво важливими у боротьбі з російським наступом.

Це наш єдиний спосіб перемогти, тому що російська армія більша за нашу. Нам потрібно більше безпілотників. Це дуже, дуже важливо,

– сказав виданню Wired Олександр Соколенко, командир підрозділу безпілотників у 79-й десантно-штурмовій бригаді.

Соколенко вперше почув про роботу NAFO від друга, який також служив в українській армії, і тепер каже, що робота, яку вони проводять для фінансування безпілотників для його бригади, є життєво важливою для шансів на перемогу у війні.

"Спочатку, коли я прийшов до армії, я служив у піхоті. Але я зрозумів, що безпілотники дійсно дуже важливі. Тож вирішив працювати з дронами. Мій перший [політ на дроні] був DJI Mavic. Я скидав з нього гранати. Тепер це моя основна робота", – розповів військовий, який раніше будував кар'єру актора, але приєднався до армії на початку повномасштабного вторгнення.

Масштаби порахувати неможливо

Оскільки NAFO не є традиційною організацією з певним центром і керівництвом, неможливо отримати конкретні цифри про те, скільки людей відносять себе до цього руху. Однак їх, як вважає один з членів, щонайменше тисячі.

Ви не можете просто зібрати 250 000 доларів на військово-морський безпілотник, якщо в цьому не беруть участь тисячі людей,

– сказав громадянин Великої Британії, який не назвав своє ім'я через побоювання погроз з боку Росії

Фінансування здійснювалося у безпосередній співпраці з United24, українською урядовою організацією, яка була створена для того, щоб люди могли допомагати українським військовим.

Журналіст Давид Гілберт, автор матеріалу для Wired, зв'язався з представниками United24, і дізнався про деталі цього збору:

"Усе почалося в листопаді 2022 року, коли United24 запустила перший флот військово-морських дронів — проєкт, який згодом змінив хід морської війни. Хлопці дуже хотіли допомогти. Ми зробили спеціальну пропозицію: зібрати кошти на безпілотник NAFO і назвати його на власний розсуд", – каже представник United24, імені якого видання не називає.

У результаті за два місяці NAFO зібрали 276 429 доларів, назвавши дрон Raccoon’s Revenge або "Помста єнота", посилаючись на єнотів, яких викрав російський зоотехнік Олег Зубков під час відступу росіян з Херсона в листопаді 2022 року.

Загалом у співпраці з United24 члени NAFO зібрали близько 1 мільйона доларів за чотири кампанії. Нинішня кампанія під назвою "Fellas Fury" спрямована на збір коштів на бойових роботів з дистанційним управлінням. Окрім офіційного збору спільно з українським урядом, члени NAFO також розпочали численні окремі кампанії, що проводяться у тісній співпраці з окремими військовими на місцях.

Оскільки NAFO не має центрального керівника, збір коштів організовується на базі бригад або дивізій, як правило, під керівництвом однієї людини, яка має зв'язок з певним підрозділом або солдатом української армії. Ці бригади та дивізії зазвичай зосереджуються на одному конкретному предметі — транспортних засобах, гвинтівках, безпілотниках або медичному обладнанні. Частиною їхніх зусиль зі збору коштів є продаж нашивок, які вже стали предметом колекціонування.

Twitter більше не актуальний

Акції зі збору коштів організовуються на платформах Discord, Signal і Telegram, але не на X, де рух NAFO починався й процвітав на початку російського вторгнення.

Уже згаданий вище користувач з Великої Британії каже, що члени NAFO відмовилися від платформи Ілона Маска, оскільки "Росія фактично купила" її. Тепер тут повно російських ботів, а перегляди твітів навмисно урізаються. Багато людей місяцями сидять у тіньових банах. Це знижує ефективність зборів.

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69-та Нюхальна Бригада

Одним із найуспішніших і найпродуктивніших у зборах коштів є Рагнар Сасс, який керує 69-ю Нюхальною Бригадою (жартівлива назва натякає на нюх, як головне вміння собак, котрі є символом руху NAFO). На сьогодні, за даними Wired, вона зібрала понад 10 мільйонів доларів для українських військових. Ці гроші дозволили Сассу та його партнерам по зборах відправити на фронт понад 460 автомобілів, а також понад 1000 безпілотників та іншого обладнання. Вони також врятували 32 українських домашніх тварин.

Бригада Сасса не лише постачає вантажівки, але й оснащує їх технологіями, розробленими спеціально для бойових дій, такими як глушилки та камери нічного бачення. Потім вантажівки і джипи фарбують, в тому числі наносять написи NAFO, і відправляють на фронт.

Що відрізняє нас від інших, так це те, що ми щотижня аналізуємо найефективніші рішення у сфері радіоелектронної боротьби,

– розповідає Сасс в інтерв'ю, координуючи вже 33-ю відправку.

Рагнар Сасс — естонський підприємець і співзасновник компанії з розробки хмарного програмного забезпечення Pipedrive, яка у 2020 році була оцінена у понад 1 мільярд доларів. Він працює в Україні вже більше десяти років, а в 2019 році запустив у Києві стартап-інкубатор Lift99. На початку 2022 року він пожертвував 20 000 доларів українській армії, але згодом до нього приєдналося більше людей, тому ця сума швидко збільшилася до 200 000 доларів, розповідає підприємець. У березні 2022 року він організував свою першу колону з 14 автомобілів, а в червні того ж року приєднався до NAFO.

Сасс заохочує пожертви, пропонуючи нашивку кожному, хто пожертвує понад 100 євро (110 доларів), і каже, що на сьогодні вони розіслали понад 10 000 нашивок донорам у понад 50 країн світу.

Рагнар каже, що його команда "найшвидша і найефективніша", оскільки може зібрати кошти і доставити допомогу за лічені дні. Як приклад він згадує операцію в Курській області: "Ми розпочали кампанію в четвер увечері. Наступного тижня автомобілі та безпілотники були передані частинам у Курську. Цю війну виграють безпілотники, а закупівлі НАТО походять з кам'яної доби".

Їхня робота не лишається непоміченою

Заслуги NAFO відзначали британський законодавець Девід Тейлор, який приєднався до Рагнара Сасса час однієї з місій з доставки, конгресмен США Адам Кінзінгер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який нещодавно отримав власну мультяшну собаку шибу-іну, та представники України. Наприклад, генерал Валерій Залужний, посол України у Великій Британії і колишній головнокомандувач Збройних сил України, має нашивку NAFO.