Huawei випустила перший у світі смартфон, що складається з трьох панелей

Huawei Mate XT Ultimate Design — це перший у світі смартфон, що складається двічі, тобто має три панелі, які розгортаються в цілий планшет. Ціна – висока, але не така велика, якою могла би бути у іншого виробника.

Що відомо про цей смартфон

Низка чуток, витоків зображень і тизерів означала, що офіційний анонс цього сміливого смартфона неминучий. Тепер Huawei Mate XT Ultimate Design нарешті з'явився, маючи складаний форм-фактор, який не тільки покликаний лишити позаду своїх конкурентів зі складаними смартфонами, але й вкрасти частину уваги у iPhone 16, оскільки був презентований буквально наступного дня після пристроїв Apple.

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Huawei ставить цінник у 2800 доларів на базову версію Mate XT Ultimate Design. Так, це дуже дорого, але з огляду на те, що це за пристрій, можна сказати, що це ще дуже щедро.

У повністю складеному стані Huawei Mate XT Ultimate Design має 6,4-дюймовий дисплей . Компанія дозволяє розкласти другу панель, щоб використовувати його як 7,9-дюймовий телефон, або користувачі можуть піти ще далі й перетворити смартфон на планшет з 10,2-дюймовим екраном, розкладаючи всі три екранні панелі.

. Компанія дозволяє розкласти другу панель, щоб використовувати його як телефон, або користувачі можуть піти ще далі й перетворити смартфон на планшет з екраном, розкладаючи всі три екранні панелі. Технологія дисплея – LTPO OLED. Смартфон підтримує адаптивну частоту оновлення та ШІМ-регулюванням яскравості.

Кожна з окремих панелей смартфона дуже тонка: при повному розкладанні до форм-фактору планшета товщина смартфона становить 3,6 міліметра . При вазі 238 грамів Huawei Mate XT Ultimate Design легший за більшість флагманів.

. При вазі 238 грамів Huawei Mate XT Ultimate Design легший за більшість флагманів. Задня панель має покриття з натуральної шкіри і буде доступна в червоному та чорному кольорах.

Компанія обіцяє, що обидва дисплеї стійкі до подряпин і можуть витримувати згини по кілька разів на день. Конкретний загальний ресурс згинів не вказується.

Пристрій має двошарнірну конструкцію, тобто згинається у двох місцях, а не лише по одній боковій грані, як у всіх інших складаних смартфонів.

Huawei Mate XT Ultimate Design: відео

У всіх трьох панелях встановлені тонкі акумулятори товщиною 1,9 міліметра й загальною ємністю 5600 міліампер-годин. Вони підтримують дротову зарядку потужністю 66 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Камери

Що стосується оптики, то Huawei Mate XT Ultimate Design має помітний виступ задньої камери з чотирма вирізами для розміщення різних датчиків. Основна камера на 50 Мп, яка також підтримує технологію змінної діафрагми, і надширококутний модуль на 12 Мп з апертурою F/2.2.

Третій сенсор має перископний телеоб'єктив з 5,5-кратним оптичним зумом і підтримує технологію OIS. Максимальна роздільна здатність цієї камери для фотозйомки становить 12 Мп, а цифровий зум розширюється до 50-кратного.

Четверта камера має датчик лазерного фокусування з роздільною здатністю 8 Мп на фронтальній панелі.

Весь масив камер випускається під брендом Huawei XMAGE.

Huawei Mate XT Ultimate Design: відео

Пам'ять, дата виходу й ціни

Щодо ціни, то існує три версії Huawei Mate XT Ultimate Design, і всі вони поставляються з 16 ГБ оперативної пам'яті в стандартній комплектації.

Базова версія має 256 ГБ вбудованої пам'яті і коштує 19 999 юанів, або 2 809 доларів , що робить її відносно доступною, якщо врахувати, що це перший у світі смартфон з потрійним складанням, аналогів якому немає.

, що робить її відносно доступною, якщо врахувати, що це перший у світі смартфон з потрійним складанням, аналогів якому немає. Модель з 512 ГБ пам'яті коштуватиме 21 999 юанів, або 3 090 доларів .

. Топова версія з 1 ТБ пам'яті обійдеться вам у 23 999 юанів або 3 371 долар.

Як і очікувалося, Huawei Mate XT Ultimate Design буде доступний у Китаї та деяких європейських країнах. Компанія вже приймає попередні замовлення.

Офіційна дата виходу смартфона – 20 вересня, що збігається з датою виходу iPhone 16 від Apple.

Малоймовірно, що Mate XT офіційно з'явиться в Україні.



Huawei Mate XT Ultimate Design / Фото Huawei

Ще трохи деталей

За словами голови споживчого бізнесу Huawei Річарда Ю, на розробку Mate XT пішло п'ять років. У рамках цього процесу компанія зробила прорив у технології екранів та шарнірів. Пристрій складається за принципом гармошки, коли один шарнір згинається назовні, а інший всередину, залишаючи одну з панелей доступною для використання.

Huawei Mate XT – це перший у світі смартфон, що складається втричі, а також найбільший і найтонший складаний телефон у світі. Ми першими у світі досягли зовнішнього складання (у смартфонах) і першими створили телефон, що складається всередину без зазорів,

– сказав Річард Ю під час презентації.

Попри високу ціну, Mate XT вже привернув увагу китайських споживачів. Станом на початок вівторка компанія Huawei отримала 3,7 мільйона попередніх замовлень.

Штучний інтелект

Як ви можете собі уявити, тут також є купа функцій генеративного штучного інтелекту, включаючи функцію голосового введення, яка може відшліфувати і перекласти транскрипт. З одного боку екрана можна відкрити чат-бот, який відповідатиме на запитання та резюмуватиме статті. Також є інструмент для редагування фотографій зі штучним інтелектом.