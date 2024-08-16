У руках колишнього глави Huawei помітили смартфон, що складається з трьох окремих панелей

Компанія Huawei попри санкції США змогла вижити й навіть створити власні процесори. Вона також постійно працює над новими смартфонами, які часто пропонують характеристики та функції, яких ви більше ні в кого не побачите. Цього разу вона працює над складаним смартфоном, який матиме не дві, а три панелі.

Huawei знову дивує

Колишній генеральний директор Huawei Річард Ю на початку місяця був помічений зі смартфоном, який був більше схожий на планшет, адже, як стверджувалося, складався не по одній своїй грані, а по двох. Таким чином він мав одразу три панелі, а не дві, як, наприклад, Samsung Galaxy Fold чи Google Pixel Fold.

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Тепер у його руках знову був помічений той самий пристрій, але вже повністю закритий, щоб користуватися лише однією екранною панеллю. Хоча знімок не дуже якісний, ми можемо бачити, наскільки тонкі всі три панелі смартфона.



Невідомий смартфон у руках Річарда Ю / Фото з китайських сомереж

Складані смартфони вже давно присутні в асортименті Huawei, але це перший випадок, коли компанія ризикнула випустити телефон з трьома екранами. Звісно, для того, щоб дисплеї були надзвичайно тонкими, потрібна розумна інженерія, інакше товщина смартфона вийде занадто великою.

Ранні чутки стверджували, що компанія зіткнулася з проблемами теплової та програмної оптимізації потрійного смартфона, ймовірно, через його унікальний форм-фактор. Це призводить до його затримки. Ми не знаємо досі, коли він може вийти.

Камера

Якщо поглянути на задню панель смартфона, то можна помітити помітний виступ задньої камери. Невідомо, наскільки потужними будуть датчики, але судячи з товщини корпусу смартфона, місця для деталей камери там не лишилося, тому вона буде відчутно виступати назовні.

Ціна

Якщо вірити більш раннім чуткам, Huawei вивчала способи знизити собівартість виробництва смартфона, оскільки лише прототип оцінюється майже в 5 000 доларів. Враховуючи, що виробничий тираж може бути невеликим, Huawei може встановити ціну на цей смартфон на рівні трохи більше 4 000 доларів, що більш ніж удвічі дорожче, ніж Galaxy Fold 6.