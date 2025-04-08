Voyager 2 помилявся: Hubble допоміг астрономам уточнити тривалість доби на Урані

Вчені вперше з високою точністю визначили тривалість доби на Урані завдяки аналізу архівних даних з телескопа Hubble. Це відкриття не лише дає змогу краще планувати майбутні місії до сьомої планети Сонячної системи, а й дозволяє застосовувати нову методику для вивчення добового обертання далеких екзопланет.

Раніше тривалість доби на Урані була визначена апаратом Voyager 2 під час прольоту поблизу планети у січні 1986 року, розповідає 24 Канал.

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Тоді цей показник встановили на основі аналізу магнітного поля – 17 годин 14 хвилин і 24 секунди. Але згодом у науковому середовищі виникли сумніви щодо точності таких вимірювань.

Щоб скоригувати ці дані, дослідники провели новий аналіз магнітного поля планети за спостереженнями полярних сяйв, отриманими Hubble у період з 2011 по 2022 рік.

У результаті стало відомо, що попередній показник містив похибку у 28 секунд. Актуальне і найбільш точне значення тривалості доби на Урані – 17 годин 14 хвилин і 52 секунди.

Найважливішим результатом дослідження стало не лише уточнення характеристик Урана, а й розробка методу дистанційного визначення тривалості доби на інших планетах. Його можна буде застосовувати до екзопланет, розташованих на десятки й сотні світлових років від Землі, що відкриває нові перспективи для дослідження далеких світів.

Тим часом науковці уточнили траєкторію найнебезпечнішого астероїда в історії спостережень, який тепер загрожує не Землі, а Місяцю.