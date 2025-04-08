Voyager 2 ошибался: Hubble помог астрономам уточнить продолжительность суток на Уране

Ученые впервые с высокой точностью определили продолжительность суток на Уране благодаря анализу архивных данных с телескопа Hubble. Это открытие не только позволяет лучше планировать будущие миссии к седьмой планете Солнечной системы, но и позволяет применять новую методику для изучения суточного вращения далеких экзопланет.

Ранее продолжительность суток на Уране была определена аппаратом Voyager 2 во время пролета вблизи планеты в январе 1986 года, рассказывает 24 Канал.

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Тогда этот показатель установили на основе анализа магнитного поля – 17 часов 14 минут и 24 секунды. Но впоследствии в научной среде возникли сомнения относительно точности таких измерений.

Чтобы скорректировать эти данные, исследователи провели новый анализ магнитного поля планеты по наблюдениям полярных сияний, полученными Hubble в период с 2011 по 2022 год.

В результате стало известно, что предыдущий показатель содержал погрешность в 28 секунд. Актуальное и наиболее точное значение продолжительности суток на Уране – 17 часов 14 минут и 52 секунды.

Важнейшим результатом исследования стало не только уточнение характеристик Урана, но и разработка метода дистанционного определения продолжительности суток на других планетах. Его можно будет применять к экзопланет, расположенных на десятки и сотни световых лет от Земли, что открывает новые перспективы для исследования далеких миров.

Тем временем ученые уточнили траекторию самого опасного астероида в истории наблюдений, который теперь угрожает не Земле, а Луне.