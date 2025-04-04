Что мы теперь знаем о 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 впервые открыли в декабре 2024 года. Сначала наблюдения давали вероятность столкновения с Землей на уровне 1,3 процента. Позже она выросла до 3,1 процента, что было выше, чем у любого другого астероида в истории наблюдений. Но ученые успокаивали: проблема высоких процентов – в плохих возможностях наблюдения, поскольку камень прятался в бликах Солнца. Они обещали, что со временем вероятность будет падать. Так и произошло, когда в конце февраля вероятность падения была определена на уровне 0,001 процента, что по Туринской шкале опасности столкновения равна нулю, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Однако сообщество планетарной обороны не прекращает наблюдение за астероидом, хотя он и не представляет угрозы для Земли. Дело в том, что ученые все еще видят некоторую вероятность столкновения с Луной, и постоянно ее корректируют.

Эксперты Центра изучения околоземных объектов NASA при Лаборатории реактивного движения агентства обновили оценку вероятности столкновения 2024 YR4 с Луной. Если раньше она составляла 1,7%, то теперь, по новым наблюдениям Уэбба, это число вырастает до 3,8%. Это означает, что с вероятностью в 96,2 процента объект пролетит мимо спутника.

Но ученые добавляют, что даже если столкновение с Луной произойдет, это не изменит ее орбиту.

Размер астероида

Новые инфракрасные наблюдения космического телескопа NASA имени Джеймса Уэбба уменьшили неопределенность относительно размера астероида. Если раньше диапазон его ширины оценивался в пределах от 40 до 90 метров, то теперь ученые дают более точные данные – от 53 до 67 метров. Ранее размеры камня оценивали на основе измерений видимого света с помощью наземных телескопов, что и давало такую неточность.

Что дальше

Наблюдение за астероидом, который приблизится к нам в 2032 году, будет продолжаться. Впереди нас снова ждет период, когда наблюдения будут затруднены для наземных телескопов. Однако Уэебб, который находится в космосе, вдали от земной атмосферы, снова направит свои зеркала на 2024 YR4 в мае.