Океан зберігає більше таємниць, ніж космос: Норвегія відправила на їх пошуки унікальний рободрон

Глибини океану досі залишаються менш вивченими, ніж окремі ділянки космосу. Норвегія зробила новий крок до розкриття таємниць морського дна, запустивши автономний апарат, здатний працювати там, куди людина дістатися не може.

Як пише видання Interesting Engineering, ця місія допоможе краще зрозуміти підводні геологічні процеси та захистити вразливі екосистеми.

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Свій перший рейс апарат розпочав у північній частині Норвезького моря. Замовником проєкту виступило Норвезьке управління з питань морської діяльності (Norwegian Offshore Directorate, NOD), яке придбало систему у 2025 році. Експлуатацією дрона займається Норвезький центр морських даних NORMAR при Бергенському університеті.

За словами представників відомства, новий комплекс дозволить отримувати високоточні дані про рельєф морського дна, геологічні структури та особливості глибоководного середовища.

Це важливо для Норвегії. Тепер, коли ми отримали доступ до власних сучасних ресурсів для картографування, ми зміцнюємо як наукову базу знань, так і можливості відповідального управління глибоководними територіями,

– заявила помічниця директора з нових галузей NOD Гільде Браут.

Як працює підводний дрон Hugin Superior?

Hugin Superior – це повністю автономний підводний робот. На відміну від апаратів на дистанційному керуванні, він не пов'язаний із надводним судном кабелем, а діє самостійно за закладеною програмою.

Для орієнтації у суцільній темряві робот використовує високоточні сонари. Принцип його роботи схожий на кажана: апарат випромінює звукові хвилі, які відбиваються від об'єктів на дні, і за часом їхнього повернення формує детальну тривимірну карту простору.

Рободрон Hugin Superior вважається одним із найпотужніших у своєму класі. Його оснастили передовим набором датчиків:

камерами високої роздільної здатності;

лазерними профілометрами для точного вимірювання рельєфу;

спеціальними приладами для виявлення метану, вуглекислого газу, кисню та інших хімічних речовин.

Завдяки цьому він здатний обстежувати близько 4,5 квадратного кілометра морського дна за годину, створюючи детальні зображення і батиметричні карти.

Вбудована технологія MicroNavigation забезпечує феноменальну точність визначення місця розташування в режимі реального часу – похибка становить менш ніж 0,04% від пройденої відстані. Робот вміє орієнтуватися за складним рельєфом дна та навіть відстежувати підводні трубопроводи.

Для чого Норвегії нові карти океану

Зібрана інформація стане основою для майбутніх наукових досліджень і допоможе державі ухвалювати рішення щодо використання морських ресурсів та охорони глибоководних екосистем.

У Норвезькому офшорному управлінні пояснюють, що Hugin Superior працює за принципом кажана. Сонар випромінює звукові хвилі, які відбиваються від об'єктів і повертаються назад, дозволяючи створювати надзвичайно точну картину навколишнього середовища.

Цей апарат може з дуже високою точністю картографувати структури та об'єкти за допомогою сонару. Багато в чому він працює як кажан під водою, орієнтуючись і збираючи інформацію за допомогою звукових хвиль,

– зазначили в NOD.

Перед стартом експедиції на початку червня в Бергені провели офійну церемонію хрещення апарата відповідно до морських традицій. У заході взяли участь представники Норвезького офшорного управління, Міністерства енергетики, Норвезького інституту морських досліджень і компанії Kongsberg Group.

Від мотузки з вантажем до роботів

Картографування норвезьких морських територій має довгу історію. Перші дослідження морського дна в регіоні проводили ще у XIX столітті. Тоді мореплавці використовували простий метод: опускали на мотузці вантаж і вимірювали глибину вручну.

Сьогодні дослідники застосовують багатопроменеві ехолоти, встановлені на суднах, які дозволяють створювати детальні карти морського дна. Однак автономні підводні апарати мають важливу перевагу – вони працюють набагато ближче до поверхні дна, тому отримують значно детальніші дані.

До недавнього часу Норвегія змушена була замовляти подібні дослідження у приватних компаній. Ситуація змінилася після того, як Міністерство енергетики профінансувало закупівлю власного апарата для державних наукових програм.