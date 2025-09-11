Нідерландська технологічна компанія Hardt Hyperloop встановила новий європейський рекорд швидкості для своєї транспортної системи. Капсула досягла 85 км/год і вперше успішно виконала маневр зміни смуги руху під час випробувань. Це знаменує важливий етап у розвитку технології Hyperloop у Європі та світі.

Рекордне випробування відбулося в Європейському центрі Hyperloop (EHC), розташованому у місті Вендам, Нідерланди, розповідає 24 Канал з посиланням на прес-реліз Hardt Hyperloop.

Як пройшли рекордні випробування?

Унікальний транспортний засіб розігнався з прискоренням 0,3G на тестовій трасі довжиною 420 метрів. Він досяг швидкості 85 км/год на перших 140 метрах шляху, після чого проїхав ділянку довжиною 155 метрів, де успішно здійснив маневр зміни смуги. На останніх 100 метрах капсула плавно зупинилася.

Hyperloop досяг важливого рекорду – дивіться відео:

Цей тест перевищив початкову проєктну швидкість у 80 км/год, встановивши новий стандарт для розробки Hyperloop в Європі.

Керівний директор Hardt Hyperloop Руль ван де Пас зазначив, що демонстрація зміни смуги на такій швидкості є величезним стрибком від теоретичних проєктів до реальних систем. Особливістю технології є відсутність рухомих частин в інфраструктурі, що підвищує надійність та пропускну здатність транспортних мереж.

Як розвивається Hyperloop в Європі?

Від моменту перших успішних випробувань в EHC минулого року компанія провела понад 750 тестових місій. Це призвело до значних проривів: створення нерухомого механізму перемикання смуг, безпечнішої системи магнітної левітації та покращеної конструкційної стійкості.

Компанія також модернізувала свій транспортний засіб, зменшивши вагу візка на 45%, збільшивши тягу на 50% та інтегрувавши магнітне керування з рушійною системою. Розробники впевнені, що технічних перешкод для досягнення швидкості 700 км/год немає.

Надалі Hardt Hyperloop планує розробити демонстраційний маршрут довжиною від 3 до 5 кілометрів, а згодом – повноцінної лінії протяжністю від 30 до 50 кілометрів.

Хіба Hyperloop ще "живий"?

Попри відносно незначну кількість інформації та новин, інтерес до технології у Європі зростає: Італія схвалила будівництво демонстраційної лінії між Венецією та Падуєю, Німеччина розглядає пілотний маршрут.

Технологією перейнялася навіть Індія, яка наразі активно вивчає можливість реалізувати проєкти в країні.

Китай також працює над проєктом на базі цієї технології. В країні планують запустити повноцінний коридор Hyperloop між Шанхаєм і Гуанчжоу до 2035 року.