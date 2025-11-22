Цей концепт електричного позашляховика від Hyundai виглядає наче створений для поїздок по Марсу

На автосалоні в Лос-Анджелесі південнокорейський автогігант показав своє бачення ідеального транспортного засобу для екстремальних подорожей. Новий концептуальний автомобіль, розроблений каліфорнійським підрозділом компанії, поєднує в собі футуристичні технології та грубий дизайн, натякаючи на розширення лінійки спеціалізованих моделей для важкого бездоріжжя.

Що вирізняє цей концепт із-поміж інших?

Презентація концепту Crater стала логічним продовженням стратегії компанії щодо посилення позицій у сегменті "adventure-ready". Розробка моделі відбувалася в стінах Американського технічного центру в Ірвайні, штат Каліфорнія. Саме тут, у новій студії дизайну, яка отримала кодову назву "Пісочниця" (The Sandbox), інженери та художники намагалися відповісти на філософське запитання: як виглядає справжня свобода пересування. Результатом став компактний електричний позашляховик, натхненний екстремальними спортивними подіями, пише 24 Канал з посиланням на Hyundai.

Зовнішність новинки виконана в новій стилістиці "Art of Steel" (Мистецтво сталі), яку бренд почав впроваджувати ще восени. Дизайнери відмовилися від плавних ліній на користь функціональності та захищеності. Автомобіль отримав широкі захисні пластини знизу й масивні розширювачі колісних арок.

Особливу увагу привертають величезні позашляхові шини, діаметр яких становить приблизно 84 сантиметри. Для захисту кузова від гілок передбачені спеціальні троси-відбійники (ліфтери), а на даху розміщено експедиційну платформу для спорядження.



Hyundai Crater Concept / Фото Hyundai



Інтер'єр Crater також кидає виклик сучасним трендам. Замість звичних величезних сенсорних екранів, які можуть відвертати увагу на складній трасі, розробники запропонували мінімалістичний підхід. Головним інструментом водія став проєкційний дисплей, що займає всю ширину лобового скла. Ця технологія не лише виводить дані приладів, але й транслює зображення з камери заднього виду в реальному часі, забезпечуючи повний контроль над ситуацією.

Передня панель виконана у вигляді довгої труби, захищеної сіткою, що підкреслює грубий характер авто.



Технічний арсенал моделі повністю відповідає її зовнішньому вигляду. Інженери оснастили позашляховик новим контролером, який керує блокуванням переднього та заднього диференціалів. Водієві доступний селектор вибору покриття з режимами "Пісок", "Сніг" та "Бруд".

Серед допоміжних систем присутні контроль гальмування на спуску, компас та висотомір, що є критично важливим для гірських маршрутів.



Найбільшою інтригою лишається силова установка. Хоча компанія підтвердила електричну природу Crater, деталі не розголошуються.

Експерти помітили цікаву деталь: специфічну світлотехніку з маркуванням HTWO, яка зазвичай використовується на водневих моделях бренду, наприклад, Nexo. Це дає підстави припускати, що під капотом може ховатися не просто акумуляторна батарея, а система на водневих паливних елементах, що забезпечила б значно більший запас ходу в умовах відсутності розеток.



