Чому світові автогіганти роблять ставку на Індію?

Після багатьох років фокусування на китайському ринку, провідні автомобільні компанії зі США, Європи та Японії починають активно переносити свої виробничі потужності до Індії. Такі гіганти, як Tesla, Toyota, Suzuki та Honda, вкладають значні кошти у створення й розширення заводів у цій країні. Навіть Ford, який у 2021 році майже залишив індійський ринок, тепер змінив свою стратегію і планує інвестувати близько 370 мільйонів доларів у модернізацію свого заводу в Ченнаї для виробництва високотехнологічних двигунів на експорт, починаючи з 2029 року, пише 24 Канал з посиланням на Jalopnik.

Японські виробники Toyota та Suzuki планують спільні інвестиції на суму 11 мільярдів доларів, щоб перетворити Індію на свою ключову експортну базу, що дозволить лише Suzuki вийти на виробничу потужність у чотири мільйони автомобілів на рік.

Honda також має наміри перенести виробництво, хоча конкретні суми інвестицій ще не оголошувала.

Компанії, що вже мають виробництво в Індії, як-от Nissan та Renault, інвестують 600 мільйонів доларів у модернізацію існуючих потужностей для збільшення експорту.

Volkswagen оголосив про інвестиції в один мільярд євро з метою стати "гіперлокальним" гравцем.

MG Motor вкладає 100 мільйонів доларів для зміцнення своїх позицій на ринку.

Чому вони йдуть?

Однією з головних причин такого зсуву є економічна вигода. Вартість робочої сили, землі та логістики в Індії значно нижча, ніж у Китаї.

До того ж місцеві постачальники комплектуючих готові знижувати ціни в обмін на довгострокові контракти з автомобільними гігантами.

Ще одним фактором є жорстка конкуренція та цінові війни з боку китайських виробників електромобілів, які активно виходять на європейський ринок.

На цьому тлі Індія виглядає привабливою завдяки своїй політичній стабільності та урядовим ініціативам. Нова програма прем'єр-міністра Нарендри Моді, відома як Production-Linked Incentive (PLI), пропонує фінансові стимули компаніям, які розміщують виробництво в країні та створюють продукцію на експорт, йдеться на сайті уряду Індії.

Крім того, за даними звіту Corporate finance international, Індія вже давно є третім за величиною автомобільним ринком у світі (і четвертим після США загалом по всіх транспортних засобах, за даними World Population Review), що робить її не просто ринком, що розвивається, а повноцінним виробничим хабом.

У період з 2023 по 2024 рік у країні було вироблено п'ять мільйонів автомобілів, з яких близько 800 тисяч пішло на експорт. Хоча ці показники поки поступаються 30 мільйонам автомобілів, вироблених у Китаї у 2023 році, Індія пропонує молодший внутрішній ринок та значний потенціал для зростання.

Якщо ця динаміка збережеться, Індія може стати тим, чим був Китай у 2000-х – найбільш економічно ефективною та глобально інтегрованою автомобільною фабрикою світу. Головним викликом лишається розвиток інфраструктури, логістики та ланцюгів постачання, які мають встигати за амбітними планами автовиробників.​