Почему мировые автогиганты делают ставку на Индию?

После многих лет фокусировки на китайском рынке, ведущие автомобильные компании из США, Европы и Японии начинают активно переносить свои производственные мощности в Индию. Такие гиганты, как Tesla, Toyota, Suzuki и Honda, вкладывают значительные средства в создание и расширение заводов в этой стране. Даже Ford, который в 2021 году почти оставил индийский рынок, теперь изменил свою стратегию и планирует инвестировать около 370 миллионов долларов в модернизацию своего завода в Ченнаи для производства высокотехнологичных двигателей на экспорт, начиная с 2029 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Jalopnik.

Японские производители Toyota и Suzuki планируют совместные инвестиции на сумму 11 миллиардов долларов, чтобы превратить Индию в свою ключевую экспортную базу, что позволит только Suzuki выйти на производственную мощность в четыре миллиона автомобилей в год.

Honda также намерена перенести производство, хотя конкретные суммы инвестиций еще не объявляла.

Компании, уже имеют производство в Индии, например Nissan и Renault, инвестируют 600 миллионов долларов в модернизацию существующих мощностей для увеличения экспорта.

Volkswagen объявил об инвестициях в один миллиард евро с целью стать "гиперлокальным" игроком.

MG Motor вкладывает 100 миллионов долларов для укрепления своих позиций на рынке.

Почему они уходят?

Одной из главных причин такого сдвига является экономическая выгода. Стоимость рабочей силы, земли и логистики в Индии значительно ниже, чем в Китае.

К тому же местные поставщики комплектующих готовы снижать цены в обмен на долгосрочные контракты с автомобильными гигантами.

Еще одним фактором является жесткая конкуренция и ценовые войны со стороны китайских производителей электромобилей, которые активно выходят на европейский рынок.

На этом фоне Индия выглядит привлекательной благодаря своей политической стабильности и правительственным инициативам. Новая программа премьер-министра Нарендры Моди, известна как Production-Linked Incentive (PLI), предлагает финансовые стимулы компаниям, которые размещают производство в стране и создают продукцию на экспорт, говорится на сайте правительства Индии.

Кроме того, по данным отчета по данным отчета Corporate finance international, Индия уже давно является третьим по величине автомобильным рынком в мире (и четвертым после США в целом по всем транспортным средствам, по данным World Population Review), что делает ее не просто развивающимся рынком, а полноценным производственным хабом.

В период с 2023 по 2024 год в стране было произведено пять миллионов автомобилей, из которых около 800 тысяч ушло на экспорт. Хотя эти показатели пока уступают 30 миллионам автомобилей, произведенных в Китае в 2023 году, Индия предлагает молодой внутренний рынок и значительный потенциал для роста.

Если эта динамика сохранится, Индия может стать тем, чем был Китай в 2000-х – наиболее экономически эффективной и глобально интегрированной автомобильной фабрикой мира. Главным вызовом остается развитие инфраструктуры, логистики и цепей поставок, которые должны успевать за амбициозными планами автопроизводителей.