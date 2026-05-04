Hyundai тисне на Boston Dynamics – компанія має різко збільшити виробництво роботів

Виробник роботів опинився під серйозним тиском після зміни стратегії свого головного інвестора. Йдеться про масштаб, до якого компанія поки що лише наближається.

Hyundai вимагає від Boston Dynamics різкого збільшення обсягів виробництва гуманоїдних роботів. Йдеться про "десятки тисяч" машин у найближчі роки, які планують використовувати на автомобільних заводах. Про це пише Gizmodo.

Чому Boston Dynamics змушують пришвидшити виробництво роботів?

Ситуація загострилася на тлі внутрішніх змін у компанії. На початку 2026 року CEO Роберт Плейтер залишив свою посаду. Згодом компанію покинули також технічний директор і фінансовий директор, а разом із ними – частина провідних інженерів і дослідників. За інформацією колишніх співробітників, ці кадрові зміни могли бути не зовсім добровільними, що вказує на напружену ситуацію всередині організації.

Основною причиною такого тиску називають конкуренцію. Рада директорів побоюється, що інші технологічні гравці, зокрема Tesla, можуть швидше вивести на ринок свої рішення у сфері гуманоїдної робототехніки.

Ще на виставці CES 2026 Boston Dynamics разом із Hyundai представили оновлену версію робота Atlas і заявили про готовність до масового виробництва. Компанія анонсувала створення нового заводу, здатного випускати до 30 000 роботів на рік.

Втім, реальні темпи наразі далекі від заявлених. За інформацією джерел, сьогодні Boston Dynamics виробляє приблизно чотири роботи Atlas на місяць. Це свідчить про те, що компанія все ще перебуває на етапі відпрацювання процесів перед масштабуванням.

Керівник проєкту Atlas Закарі Яцковскі у нещодавньому інтерв'ю зазначив, що робототехніка зараз переживає схожий момент, як і програмування після появи великих мовних моделей. За його словами, "ми бачимо те саме в робототехніці. Магія – у універсальності". Він підкреслив, що перехід до універсальних гуманоїдних роботів відкриває нові можливості для індустрії.

За даними джерел видання Semafor, саме цей перехід і є складним. Boston Dynamics змушена одночасно вдосконалювати технологію та готуватися до масового виробництва – завдання, яке вимагає значних ресурсів і часу.

У своїй офіційній заяві компанія підтвердила, що внутрішні зміни спрямовані на підготовку до нового етапу розвитку. "Ці зміни покликані підготувати нас до наступного розділу Boston Dynamics, де нам потрібна структура, здатна підтримати масове виробництво роботів і швидке масштабування в цій новій галузі", – зазначили в компанії.

Ситуація демонструє, що ринок гуманоїдних роботів входить у фазу активної конкуренції. Великі корпорації більше не розглядають ці технології як експеримент – тепер йдеться про реальне впровадження у виробництво. І той, хто зможе першим налагодити масштабний випуск, отримає стратегічну перевагу.