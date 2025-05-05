Телескоп James Webb виявив найхолоднішу екзопланету в історії спостережень

Космічний телескоп James Webb відкрив новий температурний рекорд серед екзопланет – WD 1856+534 b, чия атмосфера має температуру -87 °C. Це робить її найхолоднішою з відомих науці екзопланет і наближає за характеристиками до планет-гігантів Сонячної системи – Юпітера і Сатурна, атмосфери яких охолоджуються до -100 °C.

До останнього часу найхолоднішою екзопланетою вважалася Epsilon Indy Ab з температурою +2 °C. Сенсори телескопа Webb здатні виявляти об’єкти з температурами до -198,15 °C, і нове відкриття дозволяє дослідникам глибше порівнювати умови в інших зоряних системах з тими, що існують у нашій, інформує 24 Канал.

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За словами вчених, відкриття WD 1856+534 b – це рідкісна можливість розглядати Сонячну систему в ширшому галактичному контексті. Але це лише один із важливих аспектів дослідження.

Ця екзопланета обертається навколо білого карлика – зоряного залишку, який утворився після загибелі зірки, подібної до Сонця. Її орбіта займає лише 1,4 доби, а сам білий карлик розташований за 80 світлових років від Землі.

WD 1856+534 b приблизно у сім разів більша за свою зорю, що свідчить про те, що планета пережила катастрофічні етапи еволюції зорі: розширення до червоного гіганта та втрату зовнішніх оболонок.

Окрім цього, астрономи виявили, що екзопланета значно змінила свою початкову орбіту – як саме, наразі невідомо. Водночас це зміщення могло перевести її в зону, де теоретично можливе існування життя, якщо брати за зразок Землю.

Це переконливий доказ того, що планети можуть не лише пережити смерть своєї зорі, а й переміститися на орбіти, де раніше ми не очікували їхнього існування,

– зазначили дослідники.

Вони наголосили, що подібні відкриття є захопливими, адже вперше дають спостережне підтвердження можливості такого сценарію.

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили потенційні ознаки життя на далекій екзопланеті K2-18b. Під час її дослідження було виявлено молекули, які на Землі утворюються живими організмами, але потрібні додаткові дослідження для підтвердження результатів, оскільки поки що досягнуто лише три сигми точності.