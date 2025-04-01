Ілон Маск намагається захопити NASA й примусити скасувати висадку на Місяць

Ілон Маск, відомий своїми амбітними космічними проєктами, прагне розширити свій вплив на NASA. Попри те, що його компанія SpaceX вже є великим підрядником агентства, Маск прагне змінити пріоритети NASA, зосередивши їх на колонізації Марса, а не на поверненні на Місяць.

Плани Маска щодо NASA

Журналісти дізналися, що Ілон Маск активно працює над тим, щоб отримати більше впливу на NASA й переконати агентство відмовитися від програми Artemis, яка передбачає спочатку польоти, а потім висадку астронавтів на Місяць. Мільярдер, який віднедавна прийшов до влади у США, вважає, що ресурси агентства слід спрямувати на підготовку до польоту на Марс. Найцікавіше, що ми вже не вперше чуємо про подібні наміри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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На початку року, ще до того, як Дональд Трамп офіційно ступив на посаду, Маск розкритикував плани NASA, припускаючи, що програма "Артеміда" рухається надто повільно і надто залежить від підрядників, які прагнуть отримати державні контракти за найвигіднішими цінами і менш зацікавлені в досягненні результатів.

Спочатку це відбувалось у приватних розмовах, а потім перейшло в публічну площину, коли Ілон вийшов на публіку в своїй соцмережі X, заявивши, що "архітектура Artemis вкрай неефективна, оскільки це програма, яка максимізує робочі місця, а не максимізує результати". Після цього він додав, що людство летить "прямо на Марс", а Місяць лише "відволікає" нас від справді важливої мети – його мети.

Тепер він має владу і ще більший вплив, тож може нарощувати свої зусилля зі скасування місій Artemis на користь своїх власних спроб доставити людину на Марс. Корупція та конфлікт інтересів? Ні, не чули.

За інформацією Wall Street Journal, імовірне призначення мільярдера та космічного туриста Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA може сприяти реалізації планів Маска. Ці двоє дружать уже давно, відколи SpaceX уперше запустила Айзекмана в космос. Вони вже обговорювали можливість спільної роботи над доставкою людей на Марс. Додайте сюди той факт, що Дональд Трамп і сам неодноразово говорив про політ до Марса, ігноруючи плани щодо Місяця, і ми отримуємо набагато більші шанси спочатку опинитися на Червоній планеті, ніж на супутнику.

Вплив Маска на NASA

Джаред Айзекман був номінований президентом Дональдом Трампом на посаду наступного адміністратора NASA, але ще не вступив на посаду. Головним чином тому, що він досі не пройшов процес затвердження Сенатом США. Історично склалося так, що в середньому від номінації до затвердження минає в середньому більше 80 днів, але може тривати й довше. Ми вже деякий час бачимо, як через ці затвердження проходять кандидати на інші посади в уряді, тож до Айзекмана ще просто не дійшла черга.

Вплив Маска на NASA вже відчувається. Його так званий "Департамент урядової ефективності" призвів до масових звільнень в агентстві. Можливість звільняти будь-кого за власним бажанням є серйозним важелем впливу. Крім того, Білий дім розглядає можливість скасування програми SLS, ракети, призначеної для польотів на Місяць.

Перерозподіл коштів на користь марсіанської програми може принести значні вигоди SpaceX, яка вже давно розробляє ракету Starship для міжпланетних подорожей. Маск також прагне послабити Федеральне управління цивільної авіації, яке контролює безпеку польотів.

Попри амбіції Маска, NASA поки що не відмовилось від планів повернення на Місяць. Однак його вплив може ускладнити реалізацію цієї програми.