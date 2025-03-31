xAI Ілона Маска поглинула його соціальну мережу X
- Ілон Маск об'єднав свою компанію xAI, що займається штучним інтелектом, із соціальною мережею X, придбаною у 2022 році, через обмін акціями без грошових коштів.
- Об’єднана структура отримала назву XAI Holdings, а її сукупні активи (без урахування боргу) перевищують 100 мільярдів доларів, керувати новою компанією, ймовірно, буде сам Маск.
Ілон Маск оголосив про несподіване злиття своєї компанії xAI, яка займається штучним інтелектом, із соціальною мережею X, яку він придбав у 2022 році. У результаті угоди xAI отримала X за 33 мільярди доларів, тоді як загальна капіталізація xAI після операції сягнула 80 мільярдів доларів.
Маск уточнив, що з урахуванням боргу в 12 мільярдів доларів бізнес X наразі оцінюється в 45 мільярдів доларів. Операція між xAI та X була здійснена через обмін акціями, без фактичного руху грошових коштів. Обидві компанії вже мали спільних інвесторів до злиття, що спростило процес переговорів, розповідає 24 Канал.
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Об’єднана структура отримала назву XAI Holdings, а її сукупні активи (без урахування боргу) перевищують 100 мільярдів доларів, як зазначає Bloomberg. Фінансову підтримку угоди забезпечував Morgan Stanley.
Співпраця між X та xAI спостерігалася ще до офіційного злиття. Маск використовував дані соціальної мережі X для навчання чат-бота Grok від xAI, який став доступним для підписників певного рівня. Крім того, він вільно розподіляв між компаніями обчислювальні ресурси, включно з прискорювачами Nvidia.
Майбутнє xAI та X тісно пов’язане. Сьогодні ми офіційно робимо крок до поєднання даних, моделей, обчислень, розповсюдження та структурування. Це відкриє неймовірний потенціал, поєднуючи передові можливості штучного інтелекту xAI з широким охопленням X,
– заявив Маск у своїй соціальній мережі.
Хто керуватиме XAI Holdings?
Однією з найбільших прихильниць угоди минулого тижня була генеральна директорка X, Лінда Яккаріно. Менш зрозуміло, що злиття означає для її майбутнього на чолі компанії. Маск не оголосив про корпоративну структуру XAI Holdings, і невідомо, хто буде керувати новою об'єднаною компанією, хоча сам Маск здається найбільш вірогідною кандидатурою.
Можливо, Яккаріно залишиться керувати X як бізнес-одиницею в новій компанії, але злиття часто бувають безладними і можуть вимагати значних змін у розподілі ролей. Невідомо також наскільки тісно Маск об'єднає операції X і xAI. На те, щоб краще зрозуміти, як все буде відбуватися, знадобиться час.
Наразі ж за оцінками аналітиків, очікується, що соціальна мережа X збільшить рекламні доходи в США, принаймні до кінця цього року.