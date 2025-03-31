xAI Ілона Маска поглинула його соціальну мережу X

Ілон Маск оголосив про несподіване злиття своєї компанії xAI, яка займається штучним інтелектом, із соціальною мережею X, яку він придбав у 2022 році. У результаті угоди xAI отримала X за 33 мільярди доларів, тоді як загальна капіталізація xAI після операції сягнула 80 мільярдів доларів.

Маск уточнив, що з урахуванням боргу в 12 мільярдів доларів бізнес X наразі оцінюється в 45 мільярдів доларів. Операція між xAI та X була здійснена через обмін акціями, без фактичного руху грошових коштів. Обидві компанії вже мали спільних інвесторів до злиття, що спростило процес переговорів, розповідає 24 Канал.

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Об’єднана структура отримала назву XAI Holdings, а її сукупні активи (без урахування боргу) перевищують 100 мільярдів доларів, як зазначає Bloomberg. Фінансову підтримку угоди забезпечував Morgan Stanley.

Співпраця між X та xAI спостерігалася ще до офіційного злиття. Маск використовував дані соціальної мережі X для навчання чат-бота Grok від xAI, який став доступним для підписників певного рівня. Крім того, він вільно розподіляв між компаніями обчислювальні ресурси, включно з прискорювачами Nvidia.

Майбутнє xAI та X тісно пов’язане. Сьогодні ми офіційно робимо крок до поєднання даних, моделей, обчислень, розповсюдження та структурування. Це відкриє неймовірний потенціал, поєднуючи передові можливості штучного інтелекту xAI з широким охопленням X,

– заявив Маск у своїй соціальній мережі.

Хто керуватиме XAI Holdings?

Однією з найбільших прихильниць угоди минулого тижня була генеральна директорка X, Лінда Яккаріно. Менш зрозуміло, що злиття означає для її майбутнього на чолі компанії. Маск не оголосив про корпоративну структуру XAI Holdings, і невідомо, хто буде керувати новою об'єднаною компанією, хоча сам Маск здається найбільш вірогідною кандидатурою.

Можливо, Яккаріно залишиться керувати X як бізнес-одиницею в новій компанії, але злиття часто бувають безладними і можуть вимагати значних змін у розподілі ролей. Невідомо також наскільки тісно Маск об'єднає операції X і xAI. На те, щоб краще зрозуміти, як все буде відбуватися, знадобиться час.

Наразі ж за оцінками аналітиків, очікується, що соціальна мережа X збільшить рекламні доходи в США, принаймні до кінця цього року.