Головний суперник президента Ердогана був заарештований за кілька годин до того, як його висунули кандидатом у президенти від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP). Це вкрай не сподобалося громадянам Туреччини, тому вони вийшли на вулиці з протестами, які поширюються все більше, попри те, що уряд заборонив їх проведення протягом чотирьох днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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X блокує акаунти

Як повідомляє джерело, багато людей, пов'язаних з демонстраціями, зараз виявляють, що їхні сторінки в соцмережі X були заблоковані. Основа частина обмежених акаунтів – це активісти, які ділилися інформацією про протести й розповідали про місця, куди люди можуть прийти. Багато з цих облікових записів мали десятки тисяч підписників, розповів Юсуф Кан, координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона.

Цікаво, що деякі сторінки, схоже, заблоковані лише в Туреччині, але в інших країнах світу доступні.

Активіст Омер Фарук Аслан створив другий акаунт, щоб уникнути цензури. Він написав: "Учора мій акаунт був заблокований за рішенням суду, оскільки кількість переглядів твітів перевищила 6 мільйонів".

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що влада знайшла 326 акаунтів у соціальних мережах, які "розпалюють ненависть", 72 з яких нібито знаходилися за кордоном. Також були проведені арешти: затримано 54 людини, які нібито пов'язані з цими акаунтами.

Цензура в Туреччині

З погляду місцевих законів призупинення сторінок не є порушенням, адже місцеві правила дозволяють такі дії на вимогу уряду. Закон про соціальні мережі від 2022 року надає уряду широкі та нечіткі повноваження для придушення контенту. Соцмережі, такі як X, фактично не мають великого вибору: або виконати вимогу, або потрапити під повне блокування в країні.

Це не перший випадок, коли X обмежує доступ до контенту в Туреччині. Наприклад, велика порція контенту була заблокована у 2023 році, коли Реджеп Тайїп Ердоган балотувався на чергових виборах і переміг.

Тоді компанія Ілона Маска заявила, що виконала вимоги уряду Туреччини, щоб "гарантувати, що Twitter залишиться доступним для народу Туреччини".

Сам Маск сказав, що "вибір полягає в тому, щоб повністю закрити Twitter або обмежити доступ до деяких твітів". Він сказав, що платформа публічно опублікує запити турецького уряду.

Згідно зі звітами про прозорість, у другій половині 2024 року X виконав близько 86% запитів уряду Туреччини щодо видалення контенту порівняно з 68 відсотками у першій половині року. Хоча показник виконання запитів нижчий, ніж у Європейському Союзі, де він сягнув 90 відсотків у другій половині 2024 року, турецька влада подає приблизно в шість разів більше запитів на видалення контенту на душу населення.