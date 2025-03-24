Главный соперник президента Эрдогана был арестован за несколько часов до того, как его выдвинули кандидатом в президенты от главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP). Это крайне не понравилось гражданам Турции, поэтому они вышли на улицы с протестами, которые распространяются все больше, несмотря на то, что правительство запретило их проведение в течение четырех дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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X блокирует аккаунты

Как сообщает источник, много людей, связанных с демонстрациями, сейчас обнаруживают, что их страницы в соцсети X были заблокированы. Основа часть ограниченных аккаунтов – это активисты, которые делились информацией о протестах и рассказывали о местах, куда люди могут прийти. Многие из этих учетных записей имели десятки тысяч подписчиков, рассказал Юсуф Кан, координатор и аналитик Ближневосточной программы Центра Вильсона.

Интересно, что некоторые страницы, похоже, заблокированы только в Турции, но в других странах мира доступны.

Активист Омер Фарук Аслан создал второй аккаунт, чтобы избежать цензуры. Он написал: "Вчера мой аккаунт был заблокирован по решению суда, поскольку количество просмотров твитов превысило 6 миллионов".

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что власти нашли 326 аккаунтов в социальных сетях, которые "разжигают ненависть", 72 из которых якобы находились за рубежом. Также были проведены аресты: задержаны 54 человека, которые якобы связаны с этими аккаунтами.

Цензура в Турции

С точки зрения местных законов приостановление страниц не является нарушением, ведь местные правила позволяют такие действия по требованию правительства. Закон о социальных сетях от 2022 года предоставляет правительству широкие и нечеткие полномочия для подавления контента. Соцсети, такие как X, фактически не имеют большого выбора: либо выполнить требование, или попасть под полную блокировку в стране.

Это не первый случай, когда X ограничивает доступ к контенту в Турции. Например, большая порция контента была заблокирована в 2023 году, когда Реджеп Тайип Эрдоган баллотировался на очередных выборах и победил.

Тогда компания Илона Маска заявила, что выполнила требования правительства Турции, чтобы "гарантировать, что Twitter останется доступным для народа Турции".

Сам Маск сказал, что "выбор заключается в том, чтобы полностью закрыть Twitter или ограничить доступ к некоторым твитам". Он сказал, что платформа публично опубликует запросы турецкого правительства.

Согласно отчетам о прозрачности, во второй половине 2024 года X выполнил около 86% запросов правительства Турции по удалению контента по сравнению с 68 процентами в первой половине года. Хотя показатель выполнения запросов ниже, чем в Европейском Союзе, где он достиг 90 процентов во второй половине 2024 года, турецкие власти подают примерно в шесть раз больше запросов на удаление контента на душу населения.