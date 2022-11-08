"Сподіваюсь, сервери не розплавляться": Маск каже про "рекордний максимум" користувачів Twitter

Ілон Маск, схоже, все ще здатен залучати аудиторію лише своїм іменем. За його ж власною заявою, після закриття угоди про купівлю Twitter, використання соцмережі перебуває на рекордно високому рівні.

Відповідну заяву новий власник компанії зробив, імовірно, для рекламодавців, у надії повернути їх на платформу. Документи, які отримало джерело, показують, що за тиждень з моменту закриття угоди зростання кількості користувачів, які можуть бути монетизовані, прискорилося до більш ніж 20 відсотків.

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Що відомо

Згідно з останніми даними, які були передані маркетинговому відділу Twitter для взаємодії з рекламодавцями, з моменту приходу нового власника соцмережа додала понад 15 мільйонів користувачів, перетнувши позначку в чверть мільярда. При цьому тенденція начебто спостерігається по всьому світу.

"Використання Twitter на рекордно високому рівні. Сподіваюся, що сервери не розплавляться!"

У той час як користувачі, можливо, не тікають з Twitter масово, рекламодавці тікають. В іншому твіті в п'ятницю Маск заявив, що компанія зазнала "масового падіння доходів" через "групи активістів, які чинять тиск на рекламодавців". Повідомлення про ймовірний різкий сплеск расистських і ненависницьких твітів після його поглинання налякали рекламодавців. Згодом Twitter заявив, що це викликано скоординованими "кампаніями тролінгу".

У поширеному в понеділок FAQ для рекламодавців говориться, що "рівень мови ненависті залишається в межах історичних норм, складаючи від 0,25% до 0,45% твітів в день серед сотень мільйонів". Компанія наразі поки нічого не змінювала у своєму підході до модерування контенту.