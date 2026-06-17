"Якби я був убивцею, ці придурки з The Verge були б мертвими": Маск втрапив у черговий скандал

Жарти Ілона Маска давно стали частиною його публічного образу, але не рідко вони заходять надто далеко, через що багатій опиняється в не надто приємній ситуації. Черговий допис мільярдера в соцмережі X викликав нову хвилю критики – цього разу він заговорив про журналістів у контексті їхньої можливої смерті.

Ілон Маск опинився в центрі чергового медійного скандалу після реакції на статтю видання The Verge з провокаційним заголовком "Перший у світі трильйонер – вбивця". Матеріал критикував бізнесмена через його роль у скороченні фінансування міжнародних програм допомоги та охорони здоров'я, пояснює 24 Канал.

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Поштовхом до суперечки став допис популярного прихильника Tesla в соцмережі X. Він опублікував скриншот статті The Verge, де також використали фотографію Маска з жестом, який раніше вже викликав суперечки в медіа. Автор допису заявив, що такі матеріали нібито свідчать про бажання критиків нашкодити самому мільярдеру.

На цей пост відреагував і Маск. Він написав:

Якби я справді був убивцею, то ці придурки з The Verge давно були б мертвими,

– додавши смайлик, що плаче від сміху.

Саме ця фраза й викликала хвилю обговорень серед журналістів та користувачів соцмереж.

Через що The Verge звинуватив Маска?

Стаття The Verge спиралася на низку наукових досліджень, опублікованих у журналах Nature та The Lancet. Автори матеріалу стверджували, що рішення щодо скорочення фінансування міжнародних гуманітарних та медичних програм могли призвести до смерті сотень тисяч людей у різних країнах світу. Згідно з наведеними оцінками, значну частину жертв становили діти.

Це не перший випадок, коли Маска критикують через ці рішення. Раніше він уже відмахувався від звинувачень і навіть заявляв, що "відправив програми допомоги в подрібнювач", фактично висміюючи критику.

Реакція головного редактора The Verge

Головний редактор Нілай Патель відреагував на допис Маска значно стриманіше. У відповідь він опублікував посилання на статтю, написавши:

О, дякую за згадку. Ось подарункове посилання, щоб усі могли її прочитати.

Оригінальна стаття захована під пейволом і вимагає підписки на The Verge, а Патель фактично поширив безплатну версію за спеціальним посиланням.

Втім, навіть попри майже 200 тисяч підписників Пателя, його відповідь не набула значного поширення. Вона швидко загубилася серед сотень коментарів прихильників Маска, що залишає місце для припущення про можливу ручну фільтрацію, до якої Маск неодноразово вдавався й раніше.

Пізніше журналіст пожартував про це в іншій соцмережі, Bluesky, назвавши свою відповідь "найбільш прихованим дописом в історії X". Таким чином, він натякнув на звинувачення щодо можливого обмеження видимості контенту критиків Маска на платформі X.

Давнє протистояння Маска та журналістів

Конфлікти між Ілоном Маском і традиційними медіа тривають уже кілька років. Після придбання Twitter, який він перейменував на X, мільярдер неодноразово критикував великі інформаційні видання та журналістів.

Критики бізнесмена звинувачували платформу в обмеженні охоплень окремих журналістів, блокуваннях акаунтів і вибірковій модерації контенту. Сам Маск натомість активно просуває концепцію так званої "громадянської журналістики", стверджуючи, що незалежні автори можуть ефективніше висвітлювати події, ніж традиційні медіа.

Крім того, бізнесмен регулярно просуває власний чат-бот Grok як альтернативне джерело новин та інформації.

Попри різку заяву Маска, Патель не демонструє занепокоєння через слова мільярдера. В коментарі для Gizmodo він зазначив, що не надає великого значення подібним висловлюванням.

Ілон постійно говорить різні речі, тому я не надто про це хвилююся,

– сказав Патель.

Він також додав, що був би радий, якби Маск частіше посилався на матеріали The Verge, оскільки відкритому інтернету сьогодні потрібна додаткова підтримка.

Хоча сам Маск подав свій коментар як жарт, для багатьох критиків він став черговим прикладом того, як риторика мільярдера дедалі частіше виходить за межі звичайної інтернет-провокації.