Илон Маск оказался в центре очередного медийного скандала после реакции на статью издания The Verge с провокационным заголовком "Первый в мире триллионер — убийца". В материале бизнесмена критиковали за его роль в сокращении финансирования международных программ помощи и здравоохранения, поясняет 24 Канал.

Смотрите также Дело об убитых учёных: полиция раскрыла последние слова ядерщика перед его исчезновением

Поводом для спора стал пост популярного поклонника Tesla в соцсети X. Он опубликовал скриншот статьи The Verge, где также использовалась фотография Маска с жестом, который ранее уже вызывал споры в СМИ. Автор поста заявил, что такие материалы якобы свидетельствуют о желании критиков навредить самому миллиардеру.

На этот пост отреагировал и Маск. Он написал:

Если бы я действительно был убийцей, то эти придурки из The Verge давно были бы мертвы,

– добавив смайлик, плачущий от смеха.

Именно эта фраза и вызвала волну обсуждений среди журналистов и пользователей соцсетей.

В чём The Verge обвинил Маска?

Статья The Verge опиралась на ряд научных исследований, опубликованных в журналах Nature и The Lancet. Авторы материала утверждали, что решение о сокращении финансирования международных гуманитарных и медицинских программ могло привести к гибели сотен тысяч людей в разных странах мира. Согласно приведенным оценкам, значительную часть жертв составляли дети.

Это не первый случай, когда Маска критикуют за эти решения. Ранее он уже отмахивался от обвинений и даже заявлял, что "отправил программы помощи в измельчитель", фактически высмеивая критику.

Реакция главного редактора The Verge

Главный редактор Нилай Патель отреагировал на пост Маска гораздо сдержаннее. В ответ он опубликовал ссылку на статью, написав:

О, спасибо, что упомянули. Вот ссылка в подарок, чтобы все могли её прочитать.

Оригинальная статья скрыта за платной подпиской и требует подписки на The Verge, а Патель фактически распространил бесплатную версию по специальной ссылке.

Впрочем, даже несмотря на почти 200 тысяч подписчиков Пателя, его ответ не получил широкого распространения. Она быстро затерялась среди сотен комментариев сторонников Маска, что оставляет место для предположений о возможной ручной фильтрации, к которой Маск неоднократно прибегал и раньше.

Позже журналист пошутил об этом в другой социальной сети, Bluesky, назвав свой ответ "самым скрытым постом в истории X". Таким образом, он намекнул на обвинения в возможном ограничении видимости контента критиков Маска на платформе X.

Давнее противостояние Маска и журналистов

Конфликты между Илоном Маском и традиционными СМИ продолжаются уже несколько лет. После приобретения Twitter, который он переименовал в X, миллиардер неоднократно критиковал крупные информационные издания и журналистов.

Критики бизнесмена обвиняли платформу в ограничении охвата отдельных журналистов, блокировке аккаунтов и избирательной модерации контента. Сам Маск, в свою очередь, активно продвигает концепцию так называемой "гражданской журналистики", утверждая, что независимые авторы могут более эффективно освещать события, чем традиционные СМИ.

Кроме того, бизнесмен регулярно продвигает собственный чат-бот Grok как альтернативный источник новостей и информации.

Несмотря на резкое заявление Маска, Патель не проявляет беспокойства из-за слов миллиардера. В комментарии для Gizmodo он отметил, что не придаёт большого значения подобным высказываниям.

Илон постоянно говорит разные вещи, поэтому я не слишком об этом беспокоюсь,

— сказал Патель.

Он также добавил, что был бы рад, если бы Маск чаще ссылался на материалы The Verge, поскольку открытому интернету сегодня нужна дополнительная поддержка.

Хотя сам Маск представил свой комментарий как шутку, для многих критиков он стал очередным примером того, как риторика миллиардера всё чаще выходит за рамки обычной интернет-провокации.