Ілон Маск назвав абсолютно дурнувату причину, чому ми повинні колонізувати Марс

Ілон Маск знову привертає увагу до своєї ідеї колонізації Марса. У серії заяв він говорить про те, чому людство обов'язково мусить покинути Землю, але причина звучить аж занадто фантастично.

Врятувати людство

За словами мільярдера, у далекому майбутньому Сонце знищить нашу планету, оскільки буде розширюватися мірою свого старіння, поглинаючи на своєму шляху спочатку Меркурій, потім Венеру, а потім і Землю. Саме тому Марс повинен стати "колективним страхуванням життя" для всієї людської цивілізації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

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Якщо говорити про сам факт цієї загрози, то Ілон Маск має рацію – Сонце дійсно буде "роздуватися", коли старітиме, оскільки це саме той шлях, який проходять усі подібні зірки перед своєю смертю. Земля спочатку почне розігріватися, поступово стаючи все гарячішою. Активніше буде випаровуватися вода і посилюватиметься парниковий ефект. Поступово на поверхні жити стане неможливо, вимруть рослини й тварини. Це станеться ще задовго до того, як сонячна корона торкнеться поверхні планети.

Проблема в тому, що за оцінками вчених, це станеться приблизно через 4,5 мільярда років або й навіть більше. Цей термін перевищує давність існування життя на Землі, враховуючи, що перші живі організми з'явилися тут приблизно 4,3 мільярда років, за останніми даними. Чи варто сподіватися, що через стільки часу людський вид ще існуватиме? Але це не зупиняє Маска – він планує зробити висадку на Марс уже в наступному десятилітті, сподіваючись, що це закладе початок довготривалій присутності людини на Червоній планеті й перетворить людину на міжпланетний вид.

За словами Маска, його мета – створити самодостатню колонію, яка зможе вижити навіть у разі катастрофи на Землі. Він вважає, що ця мета має сенс уже зараз, адже ми не знаємо, коли людству загрожуватиме масштабна загибель – через війну, катаклізм чи щось інше. У разі такої події колонія на Марсі повинна мати достатній рівень автономності, щоб вижити без поставок із Землі.

Втім, критики бачать у цій ідеї дещо інше – спробу втекти від реальності. Поки Земля бореться з реальними й терміновими загрозами, такими як кліматична криза, Маск здається більше стурбованим далеким майбутнім, ніж теперішнім. Замість рятувати свій дім, він хоче будувати новий на непривітній і мертвій планеті, яку неможливо повернути до життя. Попри внесок у популяризацію електромобілів, він підтримує Дональда Трампа, який вже зараз скасовує екологічні закони, планує вирубування лісів, збільшення видобутку викопного палива, зокрема повернення до вугілля, та інше. Його компанія SpaceX не раз ігнорувала екологічні стандарти під час запусків Starship у Техасі. Тамтешня природа й водойми вже постраждали від токсичних відходів.

За даними звітів, уже за перші 100 днів адміністрації Трампа викиди парникових газів у США суттєво зросли. Але замість того, щоб боротися за виживання на Землі, Маск витрачає ресурси на побудову фантастичної майбутньої колонії, де він сам хоче й померти. Його план передбачає не просто висадку, а повноцінне освоєння Червоної планети. У твіті минулого місяця він анонсував, що Starship може вже наприкінці наступного року вирушити на Марс із роботами-дослідниками Tesla Optimus. Після цього, за його баченням, з’явиться шанс і для перших людей. Оптимістичні дати – 2029-2031 роки. Але чи такі вже вони оптимістичні, враховуючи, що ще жоден запуск Starship не закінчився без вибуху?

Експерти не поділяють ентузіазму Маска. Вони порівнюють марсіанські амбіції з походом у гори без жодного спорядження, коли ваша машина вибухнула ще в гаражі. Але суперечливий мільярдер вірить: це можна зробити ще за нашого життя.

Журналісти й критики називають Маска "технооптимістом, який говорить про багатопланетну свідомість, виживання цивілізації і фантастичне майбутнє", але поки його компанії викидають токсичні речовини у водойми, а клімат Землі руйнується, головною метою він бачить не збереження планети, а втечу на іншу – ще менш придатну для життя.