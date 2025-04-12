Чи можливо тераформувати Марс

У своїй праці доктор Чеховський зосереджується на кількості газу, необхідній для того, щоб зробити атмосферний тиск на Марсі безпечнішим для людини. Наразі він настільки низький, що вода в тілі людини миттєво закипіла б. Існують регіони ще гірші, такі як низовина Еллада Планітія, де тиск приблизно в 100 разів нижчий за земний на рівні моря. Підвищення тиску хоча б до 1/10 від земного вже значно покращило б ситуацію, дозволивши воді закипати при 50 градусах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Universe Today.

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Дослідник розглядає різні джерела матеріалу для збагачення атмосфери Марса. Астероїди з головного поясу, хоч і відносно близькі, не містять достатньо води та азоту. Гіпотетична хмара Оорта має величезні запаси льоду, але доставка потрібної кількості матеріалу звідти займе тисячі років. Найбільш перспективним джерелом виявляється пояс Койпера, багатий на водяний лід, об'єкти з якого теоретично можна доставити на Марс за кілька десятиліть.

Доктор Чеховський пропонує сміливе рішення: спрямувати велике крижане тіло з поясу Койпера на Марс. Удар не лише додасть необхідний матеріал до атмосфери, але й вивільнить значну кількість енергії для потепління планети. Проте, існує проблема непередбачуваності об'єктів поясу Койпера при наближенні до Сонця – вони можуть руйнуватися.

Для реалізації такого проєкту знадобиться розробити потужну рушійну систему, яка не залежатиме від гравітаційних маневрів. Таким чином їй не потрібно буде зближуватися з Сонцем, щоб набрати швидкість і отримати правильне спрямування, а захоплене крижане тіло, причеплене до борту, не матиме ризику руйнування. Лєшек Чеховський пропонує використовувати термоядерний реактор для живлення іонного двигуна.

Хоча технологічні перешкоди на шляху до тераформування Марса лишаються значними, це дослідження демонструє, що перший крок – підвищення атмосферного тиску – теоретично можливий. Навіть якщо для цього знадобиться зіткнення з великим космічним тілом або кількома, мрія про придатний для життя Марс стає трохи ближчою.

А що далі

Але є інша проблема: Марс не просто так сьогодні практично не має атмосфери та магнітного поля. Річ у тім, що його магнітне поле ослабло протягом останніх кількох мільярдів років, а тому не може утримувати щільну атмосферу, яка своєю чергою могла б зберігати повітря, воду і стабільну температуру всередині.

Червона планета народилася з серйозною вадою: вона занадто мала, лише близько 11% маси Землі. Це означає менше ядро, менше тепла і швидше охолодження. З охолодженням і застиганням ядра втрачається здатність генерувати магнітне поле і захисна властивість планети. Сонячний вітер буквально здув марсіанську атмосферу в космос, а тепер бомбардує поверхню планети небезпечною радіацією.

Навіть якщо ми зможемо колись наповнити атмосферу одним із парникових газів – вуглекислим чи парою – вони все одно не втримаються довго, адже ядро Марса не таке сильне, як на Землі й не може генерувати потужне магнітне поле. Будь-яка вода миттєво випарується.

Тож чи є взагалі сенс починати тераформування?