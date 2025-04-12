Возможно ли терраформировать Марс

В своей работе доктор Чеховский сосредотачивается на количестве газа, необходимом для того, чтобы сделать атмосферное давление на Марсе более безопасным для человека. Сейчас оно настолько низкое, что вода в теле человека мгновенно закипела бы. Существуют регионы еще хуже, такие как низменность Эллада Планития, где давление примерно в 100 раз ниже земного на уровне моря. Повышение давления хотя бы до 1/10 от земного уже значительно улучшило бы ситуацию, позволив воде закипать при 50 градусах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Universe Today.

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Исследователь рассматривает различные источники материала для обогащения атмосферы Марса. Астероиды из главного пояса, хоть и относительно близкие, не содержат достаточно воды и азота. Гипотетическое облако Оорта имеет огромные запасы льда, но доставка нужного количества материала оттуда займет тысячи лет. Наиболее перспективным источником оказывается пояс Койпера, богатый водяным льдом, объекты из которого теоретически можно доставить на Марс за несколько десятилетий.

Доктор Чеховский предлагает смелое решение: направить большое ледяное тело из пояса Койпера на Марс. Удар не только добавит необходимый материал в атмосферу, но и высвободит значительное количество энергии для потепления планеты. Однако существует проблема непредсказуемости объектов пояса Койпера при приближении к Солнцу – они могут разрушаться.

Для реализации такого проекта понадобится разработать мощную движущую систему, которая не будет зависеть от гравитационных маневров. Таким образом ей не нужно будет сближаться с Солнцем, чтобы набрать скорость и получить правильное направление, а захваченное ледяное тело, прицепленное к борту, не будет иметь риска разрушения. Лешек Чеховский предлагает использовать термоядерный реактор для питания ионного двигателя.

Хотя технологические препятствия на пути к терраформированию Марса остаются значительными, это исследование демонстрирует, что первый шаг – повышения атмосферного давления – теоретически возможен. Даже если для этого понадобится столкновение с большим космическим телом или несколькими, мечта о пригодном для жизни Марсе становится немного ближе.

А что дальше?

Но есть другая проблема: Марс не просто так сегодня практически не имеет атмосферы и магнитного поля. Дело в том, что его магнитное поле ослабло за последние несколько миллиардов лет, а потому не может удерживать плотную атмосферу, которая в свою очередь могла бы сохранять воздух, воду и стабильную температуру внутри.

Красная планета родилась с серьезным недостатком: она слишком мала, лишь около 11% массы Земли. Это означает меньшее ядро, меньше тепла и более быстрое охлаждение. С охлаждением и застыванием ядра теряется способность генерировать магнитное поле и защитное свойство планеты. Солнечный ветер буквально сдул марсианскую атмосферу в космос, а теперь бомбардирует поверхность планеты опасной радиацией.

Даже если мы сможем когда-то наполнить атмосферу одним из парниковых газов – углекислым или паром – они все равно не удержатся долго, ведь ядро Марса не такое сильное, как на Земле и не может генерировать мощное магнитное поле. Любая вода мгновенно испарится.

Так есть ли вообще смысл начинать терраформирование?