Почему так случилось

Наблюдения многочисленных телескопов, космических и планетарных зондов показывают нам древние поймы рек, морское дно, отложения ила и другие признаки воды. Но Марс родился с серьезным недостатком: планета слишком мала, лишь около 11% массы Земли. Это означает, что ее ядро остыло очень быстро по космическим меркам.

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Часть тепла планет возникает в них внутри в результате распада радиоактивных элементов, которые во время формирования нового тела находились в первозданном газовом облаке, которое образовало Солнечную систему.

Планеты также сохраняют тепло от самого процесса формирования: каждая является результатом сжатия большого рассеянного облака газа и пыли в относительно компактный объем. Этот коллапс вызывает трение,, которое генерирует тепло. Это тепло остается внутри тела планеты во время ее формирования, а затем излучается наружу.

Планеты медленно выделяют тепло и остывают. В пределах человеческой жизни этот процесс можно назвать бесконечным, но для самих планет это лишь часть их долгого жизненного цикла.

На Земле все еще много тепла по двум причинам:

Во-первых, наша планета больше Марса, и поэтому она получила больше тепла во время своего формирования.

Во-вторых, тепло нашей планеты содержится в объеме ее тела, но излучать тепло может только ее поверхность. Если увеличить размер планеты вдвое, то площадь ее поверхности увеличится вчетверо, а объем – в восемь раз. Большие планеты излучают тепло медленнее, чем меньшие. Другими словами, мы гораздо неэффективнее, чем Марс, когда дело доходит до отвода тепла.

Тепло Земли также поддерживается расплавленным ядром, которое генерирует магнитное поле. Магнитное поле в свою очередь отражает натиск смертельного для нас солнечного ветра и радиации, сохраняя атмосферу в безопасности. Без этого защитного поля ее бы просто сдуло.

Это и была проблема Марса: из-за того, что планета слишком маленькая, за миллиард лет ее ядро остыло и затвердело, а магнитное поле стало слабым. Без этой защиты Марс потерял атмосферу, а вода на ее поверхности испарилась под действием солнечных ветров, улетев в межпланетное пространство в виде газа.